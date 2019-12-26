以色列總理競選活動中遇火箭彈襲擊　連忙離開講台走避

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）當地時間12月25日出現在以色列南部城市阿什凱隆（Ashkelon）舉行選舉集會，但是發生了意外。一枚火箭彈突然襲來，他不得不中斷競選活動。

據《以色列時報》當地時間12月25日報道，當天，加沙地帶對以色列南部城市發了一枚火箭彈，當時，內塔尼亞胡正在為利庫德集團領導人的初選主持競選集會。利庫德集團將在26日進行黨內初選，現任黨魁內塔尼亞胡今年已經2次組閣失敗，並以貪腐罪名被起訴。

火箭彈襲來後，內塔尼亞胡在保鏢的護送下匆忙走下講台，前往避難所。

▼電視畫面捕捉內塔尼亞胡在保鏢護送下走避的經過：

在大約15分鐘後，內塔尼亞胡回到講台上，對襲擊者發出威脅：「上次發射火箭彈的人已經不在了。這次，做這件事的人也應該開始收拾他們的東西了。」

報道稱，內塔尼亞胡在暗示巴勒斯坦「伊斯蘭聖戰組織」高級指揮官此前被以色列炸死的事情。

以色列軍方證實，25日的火箭彈是從加沙地帶發射到以色列南部城市阿什凱隆的，被「鐵穹」（Iron Dome）防空攔截系統擊落。此次事件沒有造成人員傷亡。

目前，還沒有組織對此事負責。

2019年9月份，內塔尼亞胡也曾遇到類似的事件。當時距離以色列大選還有一周的時間，內塔尼亞胡正在向支持者發表演講。突然，兩枚火箭彈從加沙地帶襲來，引發警報，內塔尼亞胡也不得不匆忙中斷講話。