俄羅斯突擊搜查反對派領袖辦公室　強行闖入沒收電腦設備

俄羅斯當局12月26日突然派員搜查反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）的基金會辦公室，他們動用工具強行入內，又沒收多種設備如手提電腦。反對派指，當局一度拘留納瓦爾尼。

俄羅斯：刑事調查活動

涉事地點為反貪腐基金會（Anti-Corruption Foundation）位於莫斯科的辦公室，該會由納瓦爾尼領導。俄羅斯方面指，這是一次刑事調查活動，基金會是調查的一部分，又否認在過程中有拘留任何人。

閉路電視的影片顯示，闖入辦公室的部分人員穿黑色制服、蒙面，他們在辦公室內搜索，並有人貼膠帶以擋住閉路電視鏡頭。

闖入納瓦爾尼旗下辦公室的調查人員（路透社）

事件或與納瓦爾尼不肯刪除影片有關

納瓦爾尼表示，相信事件與他拒絕刪除一段影片有關，該影片是針對俄羅斯總理梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）與億萬富豪烏斯馬諾夫（Alisher Usmanov）的調查，並對他們作出指控。從2017年3月至今，該影片在YouTube有3200萬次的播放量。

2017年，富豪烏斯馬諾夫入稟控告納瓦爾尼誹謗，他與梅德韋傑夫均指影片內的指控是錯的，最終法庭要求納瓦爾尼在10天內刪除影片，納瓦爾尼沒有遵從，12月26日再稱不會按要求刪除影片。

圖為反貪腐基金會位於莫斯科的辦公室（路透社）

納瓦爾尼曾多次批評普京政府，他12月25日也指控，他的一名助手遭政府強行徵召往北極圈偏遠空軍基地服役，反對派形容這等同綁架和非法監禁。