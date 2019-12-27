【Bek Air空難】載有100人客機哈薩克墜毀增至9死　據報有人生還

中亞國家哈薩克發生空難。一部載有100人、屬於哈薩克的航空公司Bek Air的客機，在哈薩克（Kazakhstan）阿拉木圖國際機場（Almaty International Airport）附近墜機，並撞進一個住宅區的一幢兩層高建築物。 當地民航委員指出，空難中死亡人數已增至9人。現場緊急救援服務人員稱有生還者，正在致力拯救。

圖為1995年1月22日荷蘭阿姆斯特丹史基浦機場內飛機生產商福克的設施，可見工作人員在福克100型客機的機鼻進行工作。（AP）

圖為航機追蹤網站FLIGHT RADAR 24的資料，顯示客機航班編號以及起飛及原定着陸時間。（手機截圖）

當地政府部門已確認，12月27日一部屬於Bek Air的客機在阿拉木圖國際機場起飛後不久墜毀，撞進一幢2層高的大樓。

俄羅斯衛星網引述該國產業及基礎建設部報道，飛機在起飛後墜落並撞進一幢兩層高的建築物。機場方面其後確認有生還者，但沒有確認人數。

阿拉木圖國際機場方面指出，出事客機載有95名乘客以及5名機組人員。現場有生還者，緊急救援人員在現場進行拯救。

↓↓↓圖為空難現場有人拍攝墜機後的情形：

涉事飛機型號 所有航班停飛

出事客機機種是荷蘭福克100（Fokker 100）型客機，飛機編號為UP-F1007編號為BEK2100 /Z92100，在當地時間27日7時05分起飛，預計8時40分降落。客機原擬由阿拉木圖（Almaty）飛往哈薩克首都努爾蘇丹（Nur-Sultan），但其後自雷達上消失。

根據飛機資料網Planespotter.net網站顯示，肇事飛機機齡為23.7年，初期曾經用於台灣國華航空及華信航空，2013年加入Bek Air航空機隊。

哈薩克政府已成立一個特別委員會去調查今次空難。部門稱：「委員會成員已在前往空難現場。所有詳情及空難原因將會找到。所有以這個型號執飛的航班將會暫停。」

哈薩克阿拉木圖12月27日發生空難，圖為涉事緊急救援人員及保安人員身來到現場。相中涉事Bek Air客機機物與機頭及機尾已分離，損毀嚴重。（Reuters）

↓↓↓圖為空難發生後，身穿熒光背心，相信是調查人員或是工作人員的人來到墜機現場，從相中可見，機身損相當嚴重。