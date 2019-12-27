【Bek Air空難】出事航空公司1999年成立　曾被禁飛歐盟空域

中亞國家哈薩克發生空難。屬於哈薩克的航空公司Bek Air的客機，在哈薩克（Kazakhstan）阿拉木圖國際機場（Almaty International Airport）附近墜機，並撞進一個住宅區的一幢兩層高建築物，導致多人死亡。 涉事航空公司在1999年創立，曾在2009年被禁飛歐盟空域。

▼更多空難現場圖片，請點擊放大觀看：

+ 12 + 11 + 10

Bek Air成立於1999年，起初是一間營運商用噴射機的航空公司。它以哈薩克西部的烏拉爾（Oral）Ak Zhol機場為基地。機場面積不大，僅有國內與國際2個候機大樓，而且只能停放4架飛機。

這間航空公司的飛機分別飛往阿拉木圖（Almaty）、阿克托別（Aktobe）、阿斯塔納（Astana）、阿蒂拉烏（Atyrau）、卡拉干達（Karaganda）、庫斯塔奈（Kostanay）、厄斯克門（Oskemen）、巴甫洛達爾（Pavlodar）、Zhezkazgan和Kyzloyrda。而自2017年2月起，Bek Air還增設逢周二飛往Akatau和希姆肯特（Shymkent）的固定航班。

Bek Air有8架福克100型（Fokker 100）的飛機。除此之外，還有3部空中巴士A340-300型客機。

當地政府部門已確認，12月27日一部屬於Bek Air的客機在阿拉木圖國際機場起飛後不久墜毀，撞進一個住宅區的2層高的大樓。

↓↓↓圖為空難現場有人拍攝墜機後的情形：

涉事飛機型號 所有航班停飛

出事客機機種是荷蘭福克100型客機，飛機編號為UP-F1007編號為BEK2100 /Z92100，在當地時間27日7時05分起飛，預計8時40分降落。客機原擬由阿拉木圖（Almaty）飛往哈薩克首都努爾蘇丹（Nur-Sultan），但其後自雷達上消失。

根據飛機資料網Planespotter.net網站顯示，肇事飛機機齡為23.7年，初期曾經用於台灣國華航空及華信航空，2013年加入Bek Air航空機隊。

哈薩克政府已成立一個特別委員會去調查今次空難。部門稱：「委員會成員已在前往空難現場。所有詳情及空難原因將會找到。所有以這個型號執飛的航班將會暫停。」

哈薩克阿拉木圖12月27日發生空難，圖為涉事緊急救援人員及保安人員身來到現場。相中涉事Bek Air客機機物與機頭及機尾已分離，損毀嚴重。（Reuters）

↓↓↓圖為空難發生後，身穿熒光背心，相信是調查人員或是工作人員的人來到墜機現場，從相中可見，機身損相當嚴重。