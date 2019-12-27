任正非接受美媒採訪　否認獲得中國政府財務援助

12月27日華為心聲社區發布任正非接受《華爾街日報》採訪紀要。在採訪中，任正非對美媒的一些不實報道進行回應。

《華爾街日報》總編Matt Murray問：「您可能也知道，《華爾街日報》今年早些時候發佈一篇報道，稱華為在非洲有個項目是幫助幾個非洲國家的政府監視政治對手。該項目是智慧城市項目的一部分。您如何評價這一項目？這個項目是否還在進行？報道出來之後，當地政府作何回應？」

任正非稱，「首先，這不是事實，《華爾街日報》要承擔責任。我們已經給你們出了律師函。《華爾街日報》是一家偉大的報紙，你們要反思，你們的消息來源是否真實？沒有這回事，因此當地也沒有什麼反應。」

任正非對美媒的不實報道予以批評。（AP）

不僅如此，《華爾街日報》25日「爆料」稱，中國政府750億美元的財政援助幫助華為崛起成為全球頭號電信設備製造商。

報道指出，華為從一個鮮為人知的電話交換機供應商，迅速崛起成為世界上最大的電信設備製造商，在此過程中，華為通過補助、信貸措施、税收減免與其他形式的財政支持，獲得了多達750億美元的政府支持。

對此，華為發表聲明稱，《華爾街日報》的報道基於錯誤信息和混亂邏輯，無視華為過去30多年在研發上的鉅額投入和19萬員工以客戶為中心的長期艱苦奮鬥。華為保留採取法律措施維護自身聲譽的權利。

關於華為與中國政府的關係，華為聲明指出，與其他在中國經營的私營企業與中國政府的關係沒有任何不同。同樣也表示和其他在中國高新企業（包括外資企業）一樣，享受中國政府對高新技術企業的政策支持，除此之外沒有任何特殊待遇。

聲明強調，西方國家對高科技研究項目給予補助的情況也十分普遍。對於《華爾街日報》近來頻繁針對華為進行不負責任的選擇性報道，華為保留採取法律措施維護自身聲譽的權利。