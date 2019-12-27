中俄伊40年來罕見舉行聯合軍演　美國防部回應

中俄伊三國聯合軍演將於12月27日至30日在阿曼灣地區舉行。這也是伊朗自1979年伊斯蘭革命後，40年來首次與中俄舉行聯合軍演。美國國防部對此也做出回應。

美國回應中俄伊軍演

美國國防部新聞處12月27日向俄羅斯衛星通訊社表示：「我們知道中俄伊三國將在阿拉伯海舉行多邊演習，美國將保持觀察並繼續與夥伴國和盟國合作，確保航行自由和國際水道貨運通暢。」

在軍演開始的前一天，中國國防部發言人吳謙北京時間12月26日才在記者會上宣布，根據中國、俄羅斯、伊朗三國軍隊達成的共識，中俄伊海上聯合演習將於12月27日至30日在阿曼灣地區舉行。

他還說，中國海軍派西寧號導彈驅逐艦參加。此次演習旨在深化三國海軍之間的交流合作，展示三方共同維護世界和平與海上安全、積極構建「海洋命運共同體」的良好意願和能力。

就在一天前，伊朗方面也宣布這個消息。當地時間12月25日伊朗軍方發言人謝卡爾欽（Abolfazl Shekarchi）在新聞發佈會上宣布，伊朗、中國、俄羅斯將於27日在北印度洋和阿曼灣國際海域，舉行為期4天的聯合軍事演習。他還指出在面臨海上恐怖主義和海盜威脅的情況下，通過演習促進該戰略地區的國際貿易安全，意義重大。

此次軍演也是伊朗自1979年伊斯蘭革命後，40年來首次與中俄舉行聯合軍演。此次軍演代號為「海上安全帶」。

謝卡爾欽表示，伊朗一直致力於國際海域的貿易安全，即將舉行的聯合軍演是為了在面臨海上恐怖主義和海盜威脅的情況下，促進該地區的國際貿易安全。他指出，此次演習將向世界各國傳達安全和穩定的信息，並分享有關海上救援行動的經驗。

軍演背後的考量並不簡單

對於伊朗和中俄聯合軍演一事，美聯社認為，這是伊朗在面對美國實施經濟制裁之際，尋求加強與中俄的軍事合作。

報道稱，自2019年美國單方面宣布退出伊核協議，並對伊朗實施「有史以來最嚴厲的」制裁後，當下伊朗和美國之間的緊張局勢正不斷升級。

美國之音也報道稱，這一舉動被解讀為三國聯合向西方，尤其是美國展示團結力量和秀肌肉。但有分析警告說，伊朗牌並不好打，中俄與伊朗過於走近甚至可能引火燒身。中國和俄羅斯對聯合軍演的反應非常低調。

但是美聯社也指出，此次中俄伊三國聯合演習被認為是對美國10月份與地區盟友沙特，在中東地區進行大規模軍事演習的回應，中國也參加了那次演習。

路透社12月26日也報道稱，中國雖然和伊朗有着密切的外交、貿易和能源關係，但是也和伊朗的地區對手沙特有着非常好的關係。中國國家主席習近平將於2020年參加在沙特舉行的G20峰會。