中俄伊聯合軍演史無前例　俄專家：中國發出2大強烈信號

中俄伊三國聯合軍演將於12月27日至30日在阿曼灣地區舉行。俄專家認為，中國參加此次演習意味着要求加強在中東的存在，並向美國及其盟國發出警告，不得爭奪印度洋控制權。

中國宣布派西寧號導彈驅逐艦

中國國防部發言人吳謙26日在例行記者會上宣布，根據中國、俄羅斯、伊朗三國軍隊達成的共識，中俄伊海上聯合演習12月27日至30日在阿曼灣地區舉行。

吳謙表示，中國海軍派西寧號導彈驅逐艦參加。此次演習旨在深化三國海軍之間的交流合作，展示三方共同維護世界和平與海上安全、積極構建「海洋命運共同體」的良好意願和能力。

據伊朗媒體PRESS TV12月25日報道，伊朗軍方發言人謝卡爾奇（Abolfazl Shekarchi）25日在新聞發布會上表示，伊朗、俄羅斯和中國將在印度洋北部和阿曼海的國際水域舉行聯合軍事演習，以促進這個戰略區域的國際貿易安全。

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）證實俄羅斯將參與此次三國聯合演習，他說：「我們、中華人民共和國和伊朗正在準備海軍演習，以打擊印度洋這一地區的恐怖分子和海盜。」

這場軍演名為「海上安全地帶」（Maritime Safety Belt）。根據伊朗半官方法斯通訊社的報道，俄羅斯將派出3艘軍艦參演。

PRESS TV報道稱，伊朗近年來曾與俄羅斯、印度、巴基斯坦等國分別舉行雙邊軍演，但與中俄舉行三國聯合演習是1979年伊朗伊斯蘭革命後首次。

中國欲加強在中東存在

據俄羅斯衛星通訊社12月26日報道，俄羅斯聖彼得堡大學政治學家列克修京娜表示，中國參與中國、俄羅斯和伊朗三國海上軍事演習，表明有意在中東地區扮演更積極的角色。

雖然中國也非常依賴中東出口的能源資源，但在此之前，中國都不主張在該地區的利益。列克修京娜認為，參加此次演習意味着中國要求加強存在。

列克修京娜對此指出，俄中海上軍演正在吸引其他與俄中有着緊密夥伴關係的國家。就在一個月前，中國、俄羅斯和南非首次舉行海上聯合演習。這一趨勢在進一步發展。

此外，海上軍事演習已經不僅僅在俄羅斯或中國周邊舉行，還在離兩國足夠遠的地方開展。這樣一來，俄羅斯和中國表明已準備好在世界各地協調行動。這還能證明兩國關係正在邁向一個新的戰略高度，特別是在發展軍事政治合作方面。

加強地區穩定

中國西南大學伊朗研究中心主任冀開運教授表示，面對美國行動導致地區局勢混亂，中伊俄三股力量在敏感地區合作，實際上有利於中東局勢的平衡，能夠發揮建設性的作用。

冀開運認為，此次三國軍演有以下四方面意義：第一，在美國總統特朗普（Donald Trump）政府的極限施壓下，伊朗可以表明自己在國際社會上依然能夠團結朋友，抵抗美國的壓力。

第二，俄羅斯長期以來同樣受到歐美各國的打壓，與中伊開展聯合軍演，可以藉機表明自己在印度洋和中東的影響力及發言權。

第三，在面對中美貿易摩擦和美國壓力之際，中國通過參加軍演，能夠表明自己作為大國的立場、責任和擔當。但是，中方的舉動並不表示中國意圖與美國進行對抗，中國與第三方的合作只表明國際政治的多元化、民主化。

第四，中國、俄羅斯和伊朗在面臨美國壓力下，聯合軍演亦有抱團取暖之意，表示三國意對美國的高壓態勢「說不」。

向美國發出警告

俄羅斯戰略研究所專家葉夫謝耶夫表示，中國在這一地區懸掛國旗參加軍演，是為了警告美國及其盟國不得爭奪印度洋控制權。

葉夫謝耶夫說，首先這是針對美國的信號，美國正在海灣地區加大軍事壓力。

俄羅斯、伊朗和中國的演習表明，保障地區安全還有別的選擇。這是向美國發出的明確信息，表明不容許美國壟斷控制能源資源。

中國大部分油氣進口都經過海灣地區，因此對中國來說，這一地區不被美國單方面控制至關重要。

據PRESS TV25日報道，分析人士稱，這次演習是伊朗及其盟友在該地區最近局勢升級後「展示實力」。

報道稱，美國最近一直尋求盟國加入到在波斯灣的聯合巡航中，華盛頓在今年早些時候宣布了這一聯盟。此前，華盛頓指責伊朗對途經該航道的油輪發動了一系列襲擊，但遭到伊朗的否認。