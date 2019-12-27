韓媒不滿文在寅評香港問題不夠強硬　《環球時報》回應

文在寅訪華期間關於香港新疆問題的表態掀起中韓兩國媒體的「針鋒相對」，韓媒認為，中國是韓國的「假朋友」，中國官媒發文回擊，指韓國媒體太敏感了。

韓國總統文在寅12月23日與中國國家主席習近平會晤，期間涉及香港新疆問題的言論引發熱議。

在23日的中國外交部記者會上，有記者追問：「文在寅總統說，『韓方認為，無論香港事務還是新疆事務，都是中國的內政』。中國媒體的報道都強調了這一點。中方對此有何評論？」

中國外交部發言人耿爽說：「這是文在寅總統的表態，我認為這一表態符合事實。他說了一個基本事實，那就是，香港事務、新疆事務都是中國內政。」

而青瓦台23日解釋稱：「習近平解釋說香港新疆問題是『內政問題』，文在寅發言的主旨只是表示聽清了習近平的發言。」

韓國《朝鮮日報》、《中央日報》、《東亞日報》等眾多媒體都批判中方對文在寅的表態屬於「誤報」、「曲解意思」，文在寅政府不應該如此「温和」，應該向中方的「誤報」提出抗議。

韓國媒體還對同時訪問中國的日韓領導人的待遇及訪華成果進行對比後指出，中國對待韓國總統的禮儀上存在失禮之處，對韓國不夠重視，中國是韓國的「假朋友」。

韓國《朝鮮日報》12月24報道，習近平23日上午會晤文在寅，與文在寅共進午餐，下午會晤安倍，與安倍共進晚餐。一般情況下，就招待別國首腦來說，晚餐比午餐更為重要。有聲音稱，這顯示中方更照顧日方，對韓方稍顯冷淡。

韓國《中央日報》12月24日報道稱，日本牛肉輸華解禁公告在第八次中日韓領導人會議召開前夕公布，是中方給安倍訪華特地準備的一份大禮。而文在寅在與習近平的會晤中，向中方強調「文化」合作，暗指要求中方解除「限韓令」，然而這一要求被習近平「忽視」。

對此，中國《環球時報》12月26日發布一篇題為《韓國媒體莫太敏感，莫動輒上綱上線》的評論文章，指出韓國保守派媒體的這些報道都是針對中韓關係的大炒作。

文章指出，兩國領導人會晤，雙方報道的側重點或者細節有不同，這是經常發生的事情。中國公眾沒有貶低、藐視韓民族的集體情緒，中國媒體也沒有這樣的價值取向。

文章指出，指責中國「是假朋友」，那麼現在誰是韓國的真朋友呢？是把韓國支付美國駐軍的費用一下子提高5倍的美國？還是斷絕對韓關鍵技術供應的日本是呢？在半島無核化和實現持久和平的問題上，誰的利益與韓國最近呢？中國還是韓國的絕對第一大貿易伙伴。如果中國是韓國的「假朋友」，韓國在這個世界上還有幾個真朋友呢？

文章指出，希望這只是那些韓國媒體出於自身利益的習慣性炒作，不代表更多的東西。希望他們克制自己的敏感神經，對維護中韓友好關係表現出最起碼的責任感。