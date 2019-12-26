青瓦台比中方提前公布習近平訪韓消息　韓媒揭背後考慮

韓國媒體12月26日紛紛引述青瓦台核心人士表示，中國國家主席習近平2020年上半年訪韓幾成定局，雙方在協調具體行程。這次青瓦台人員在中方公布之前就率先放出消息，韓國媒體指，青瓦台是臨時決定對外公布。

韓國總統文在寅借中日韓領導人會議之機，23日在北京與習近平舉行會談，會上發出訪韓邀請。若此訪成行，這將是習近平自2014年7月以來時隔5年多首次正式訪韓，也是文在寅就任以來首次接待習近平。

韓國《中央日報》12月26日報道稱，青瓦台突然發佈習近平訪韓的消息非常罕見。一般來說，青瓦台對於是否進行首腦會晤的問題不會事先公布，都是等兩國協調好會晤日程後才會同時發佈消息。

但此次青瓦台核心人士在中國發布消息之前率先公布習近平訪韓的消息，訪韓時間也定在「2020年上半年」。原定的記者會上不準備發佈此消息，但在會議前兩小時突然臨時決定要對外公布。

有分析認為，這是因為青瓦台認識到沒有將文在寅訪華成果正確通報，於是臨時決定通報習近平訪韓的消息的。

此前，有關於文在寅訪華期間各種狀況外的輿論不時傳出。

韓國《朝鮮日報》12月24報道，習近平23日上午會晤文在寅，與文在寅共進午餐，下午會晤安倍晉三，與安倍共進晚餐。一般情況下，就招待別國首腦來說，晚餐比午餐更為重要。有聲音稱，這顯示中方更照顧日方，對韓方稍顯冷淡。

除此之外，文在寅有關香港新疆問題的言論被中方「錯誤通報」。對此，青瓦台23日解釋稱「習近平解釋說香港新疆問題是『內政問題』，文在寅發言的主旨只是表示聽清了習近平的發言。」

在實實在在的利益方面，韓方可以說沒有任何實質的收穫。而相反，安倍與習近平會面，中方給了日本一份很大的聖誕禮物——解除18年來對日本牛肉進口禁令。

因此有聲音認為，日韓首腦訪華成果的對比新聞不斷流出，也推動青瓦台罕見地提前公布習近平訪韓消息。