印度陸軍參謀長批評反《公民身份法》示威運動引起爭論

印度爆發反《公民身份法》示威後，陸軍參謀長拉沃德（Bipin Rawat）12月26日公開抨擊示威運動，批評有許多學生領導群眾在各處放火和作出暴力行為，並指「真正的領袖不是帶領人們走向不當方向的人」，在當地引起爭論。

即將於12月31日退休的拉沃德，在新德里出席一場活動時表示「真正的領袖並不是帶領人們走向不當方向的人，我們看到有許多大學生領導群眾，在印度的城鎮放火和作出暴力行為，這並不是領導力。」

拉沃德表示，領導是「當你前進，每個人都會跟隨」，他稱這看起來很簡單，但其實非常複雜，他強調領袖應該是領導群眾朝着正確方向前進的人。外界估計拉沃德將在退休後擔任莫迪政府新設的國防參謀長一職。

印度下議院12月初通過《公民身份法》後，當地不停出現示威（美聯社）

不過，拉沃德的言論在當地引起爭議，既有民眾支持他，也有民眾認為他的說話不符合軍方向來保持政治中立的慣例。

不少在野黨派政客批評拉沃德，印度最大反對黨國大黨發言人表示，拉沃德的發言是反對示威運動，認為這完全是違反民主憲政。

國大黨國會議員辛格（Digvijaya Singh）則在社交網站表示，他同意拉沃德的觀點，但他也表示「但領袖也不應該是那些允許追隨者沉溺於社群暴力、進行種族滅絕的人，你同意我的話嗎，拉沃德將軍？」

印度的反《公民身份法》示威運動爆發後，警方拘捕超過1500名示威者。圖為當地的示威情況（美聯社）

什麼是《公民身份法》？

這次在印度引起巨大爭議的《公民身份法》，全名為公民身份修正法案，印度下議院在12月9日以311票贊成、80票反對通過此法案，提議印度授予2014年12月31日前因「宗教迫害」而來到印度的巴基斯坦、孟加拉國和阿富汗非法移民國民身份。

按修正案規定，只有印度教、錫克教、佛教、耆那教、拜火教和天主教徒才有資格擺脱非法移民，獲得印度國民的身份。惟穆斯林並未包括在內，故此法案被指歧視穆斯林。