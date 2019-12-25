印度《公民身份法》爭議持續　政府2020年實施人口普查

印度政府內閣12月24日通過撥款，在2020年進行人口普查，但有不少人憂慮，人口普查的目的是建立具爭議的國民登記庫。

印度政府宣布在2020年進行人口普查，但有民眾認為當局的真正目的是建立公民登記資料庫，並與具爭議的《公民身份法修正案》有關。（Reuters）

印度政府分別批出兩項撥款，用於在2020年4月舉行的人口普查，和更新國家人口登記庫（National Population Register，NPR）。當地資訊及廣播部長賈瓦德卡爾（Prakash Kavadekar）表示，人口普查從最低的行政級別收集人口、經濟活動、社會及文化層面、移居和人口結構數據。國家人口登記庫則為所有印度公民建立一個全面的身份資訊庫。

不過新德里政府的決定正值當地通過《公民身份法修正案》，批准2015年前入境的阿富汗、孟加拉及巴基斯坦的非穆斯林少數族裔獲印度公民身份。該法案被指標籤穆斯林和違憲，更觸發多場大型示威，導致最少21人死亡。有反對法案的人認為，國家人口登記庫是建立公民登記資料庫（ National Register of Citizens，NRC）的第一步。

賈瓦德卡爾強調，人口普查與公民登記資料庫沒有任何關係。