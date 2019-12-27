朝鮮「聖誕禮物」或延至金正恩生日前送出

韓媒報道，韓國總統府青瓦台相關人士12月26日表示，不能因朝鮮沒在聖誕節發起挑釁就安心，在歲末年尾將保持戒備，密切關注朝鮮動向。有分析指，平壤政府可能在2020年1月初才「派禮物」。

韓聯社12月26日引述韓國總統府青瓦台相關人士報道稱，不能因朝鮮沒在聖誕節發起挑釁就安心，在歲末年尾將保持戒備，密切關注朝鮮動向。有分析指，平壤政府可能在2020年1月初才「送禮」。

朝鮮勞動黨第七屆五中全會有可能再次提出核開發與經濟發展並行路線，朝鮮領導人金正恩發表新年賀詞時，可能向美國發出訊息。朝中社9月10日發布照片顯示，金正恩視察多管火箭發射器所在地時面露笑容。（AP）

朝鮮將美朝核談判的期間定於年底，如今距離期限只剩4天。平壤政府曾稱美國想要什麼「聖誕禮物」，將視乎美國的決策。然而聖誕過去，平壤方面沒有動靜。外界一邊在疑惑平壤為何仍未派禮物，另一方面已放眼將要舉行的勞動黨第七屆五中全會。

《韓國時報》26日引述專家報導，有關朝鮮送美國「聖誕禮物」的事，可能在會上有所披露。有專家認為，這可能是宣布該國對美國及其他鄰近國家的新外交政策。朝鮮外務省發言人已在12月12日發言有暗示重返強硬路線。韓聯社27日報道稱，朝鮮領袖金正恩曾提出針對美國的「新路線」，可能也會在會上看到輪廓。

會議過後，它的結果有可能反映在金正恩元旦發表的新年賀詞中。

朝鮮領袖金正恩召開軍事會議：朝中社12月22日報道，朝鮮勞動黨第七屆中央軍事委員會舉行第三次擴大會議。圖為領導人金正恩在台上講話。（Reuters）

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什麼時候送禮？ 或是2020年1月初

一名熟悉朝鮮想法的消息人士對美國有線新聞網絡（CNN）說，看來平壤不會進行挑釁性的測試。CNN在26日引述此人說法同時，亦指出美國官員間廣泛認為，進行測試的窗口，有可能是在一月初至金正恩生日（1月8日）期間。

《韓國時報》27日引述美國中央情報局（CIA）前分析員特里（Sue Mi Terry）預測，金正恩會在1月1日宣布放棄以外交方式處理朝核問題，並且會結自行實施的、持續已2年的「暫停核試或是長程導彈測試」。

朝鮮即使不再暫停測試，料不會一來就開始進行這個水平的武器測試。該報在27日同一報導引述韓國統一研究院朝鮮研究辦公室主任洪敏（Hong Min，音譯）稱，朝鮮所指的「聖誕禮物」可能是對美國及韓國的新外交策略。他續指，朝鮮亦可能會測試高戰略價值的武器，但不會是洲際彈道導彈（ICBM）或遠程彈道導彈（IRBM）的武器。