日本公務員嚴重加班致抑鬱輕生　遺物紙寫「太棒啦確定加班」歌詞

日本總務省一名公務員2014年不幸自殺，至近日該省判定案件與過勞有關，死者由於長時間勞動而抑鬱，導致悲劇事件。此事不但揭發死者過去嚴重加班，曾經試過一個月加班178小時，他的遺物中也出現部門內聯誼會歌曲的歌詞紙，包括寫有「太棒啦，確定加班」等令人驚訝的字句。

朝日新聞12月25日報道，該名離世時只有31歲的公務員，為日本總務省幹部候補官，他的代理律師川人博召開記者會表示，總務省終於在12月23日判定案件屬於「公務災害」（即工傷），死者是因為長時間勞動引發抑鬱，最後導致輕生。

日本打工仔的嚴重加班問題，近年一直備受社會關注（示意圖 / Getty Images）

這次案件揭發該名公務員長期加班的情況，他2008年入職總務省，經常加班，在2011年3月日本發生大地震後，他3月和4月的加班時數更是分別達到168小時和178小時，在2013年11月，他該月的加班時數也達到135小時。他於2014年3月自殺。

代表律師又表示，在死者的遺物之中，發現一張總務省部門舉行聯誼會時，前輩官僚們表演歌曲的歌詞紙，紙上竟寫有「太棒啦，在國會待命」、「太棒啦，確定加班」、「兩小時睡眠」等字句。代表律師慨嘆稱，男性從獲得錄取通知的階段開始，他們進入職場所面對的就是嚴重長時間勞動的大前提。