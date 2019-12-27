韓國慰安婦受害者挑戰韓日政府協議　法院駁回訴訟

韓國與日本政府2015年12月達成慰安婦問題協議，但惹來慰安婦受害者團體的不滿，入稟法院要求裁定協議違憲，經過多年爭議後，韓國憲法法院終在今年12月27日駁回訴訟，裁定協議屬「政治協議」，不能成為憲法訴訟審判對象。韓國律師團體「民主社會律師會」對裁決表示遺憾，韓國外交部則表示尊重法院的決定。

法院：並非違憲審查範圍

法院當天駁回41位慰安婦受害者及遺屬的起訴，理由是《韓日慰安婦協議》屬兩國政府基於解決歷史問題、保持合作關係原則達成的一項政治協議和外交決策，圍繞該協議的有關評價也屬於政治範疇，並非違憲審查範圍，法院不認定協議的法律效力，因而也不存在憲法規定的公民基本權利被侵犯的可能。

《韓日慰安婦協議》在朴槿惠政府時期達成，如今引來不少爭議（視覺中國）

律師團體：對裁決表示遺憾

韓國外交部表示尊重法院決定，政府將繼續努力恢復慰安婦受害者的名譽和尊嚴。

至於代表受害者提出訴訟的律師團體「民主社會律師會」則對法院的裁決表示遺憾，他們表示，慰安婦受害者一心期待能夠藉這次裁決撫慰傷痛，很遺憾她們的願望未能實現。律師會成員表示，從目前看來，憲院方面不認定該協議的法律效力，因而認為不存在侵權一事，該會稱，韓國政府有必要根據這一裁決廢除協議，為重啟協商做好準備。

什麼是《韓日慰安婦問題協議》？

2015年12月28日，韓國和日本政府達成《韓日慰安婦問題協議》。根據協議，日本政府一次過出資10億日圓予韓國政府設立的「和解與治癒基金會」，向受害者發放撫慰金。

但慰安婦受害者方面指出，韓國政府在國民基本權持續遭侵犯的情況下保持沈默，且在協議過程中，把受害者排除在外。其後，29名慰安婦受害者和12名遺屬在2016年3月通過「民主社會律師會」向法院提起訴訟，以該協議侵犯人格尊嚴、財產權及接受政府外交保護的權利為由，要求法院審查該協議是否違憲。