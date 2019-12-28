日本涉貪議員秋元司　訪深圳旅費疑屬賄款

日本前國土交通副大臣、曾是自民黨籍的眾議員秋元司因涉受賄在12月25日被捕，調查人員發現他2017年底訪華的旅費也疑似由中國企業500.com負擔，正調查這筆錢是否也屬賄款。

曾任國土交通省副大臣的日本眾議員秋元司，被揭疑似收受來自中國企業的賄款，在11月25日被捕。（秋元司Facebook專頁）。

秋元司2017年8月至2018年10月擔任國土交通省副大臣，專責推進包括賭場在內的綜合度假村（Integrated Resorts，IR）事業。

日本警方經調查指出，秋元司曾收取500.com的現金，並在2018年2月接受500.com招待，舉家前往北海道留壽都村旅行。同年1月他亦曾到留壽都村，與500.com的行政總裁會面。他否認收錢，但在被捕當日宣布退黨，現已非自民黨黨員，也不再是首相安倍晉三的黨友。

除了他2018年到訪北海道留壽都村的旅費，他2017年12月27日到訪500.com位於深圳的總公司的旅費，也被指由500.com負擔。故此2017年這行個程亦會遭受調查。

秋元司在被捕前接受日本共同社訪問，稱當時是進行經濟視察，至於旅費，他說此事由秘書處理，大概已支付過。調查人員發現這筆256萬日圓、名為「旅費」的支出，收款人是500.com顧問紺野昌彥在香港的公司。