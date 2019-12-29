【中美貿易戰】崔天凱：合作是唯一正確的選擇

在美國總統特朗普（Donald Trump）宣布即將與中國國家主席習近平簽署貿易協議後，中國駐美國大使崔天凱12月27日接受採訪，解讀中美就第一階段協議不同表述，以及是否會陷入新一輪貿易戰。

綜合媒體12月29日報道，中國央視新聞客戶端29日公開崔天凱接受中國國際電視台（CGTN）「薇觀世界」主持人連線採訪，就台灣問題及其對中美關係的影響回答提問。

關於經貿問題，中美即將簽署第一階段協議，目前是否有具體時間、地點和形式？如何解讀中美不同的對外表述？中方認為第一階段協議一旦簽署能否得到切實落實？未來第二階段協議磋商是否有眉目？

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崔天凱回應稱，雙方經貿磋商團隊正就簽署有關協議共同努力，會適時以適當方式對外公布消息。至於中美對協議的描述，不同人有不同的風格，但事實很清楚，即中美經貿關係應基於互惠互利。

中方會信守和履行承諾，這一點毋庸置疑。關於下一步，雙方團隊正為兩國國家利益而努力，他們的工作也是在兩國元首指導下開展的，應讓他們做好自己的工作。

關於部分美方人士認為美對華接觸政策已失敗，視中國為對手甚至敵人，這會對中美關係產生什麼影響？中美是否會陷入「新冷戰」、「脱鈎」、科技戰甚至新一輪貿易戰？

崔天凱承認在美國這些年確實聽到了許多不同的聲音，但強調很多美國人，包括政府官員、學者和來自不同州市縣的普通百姓在內，仍支持同中國建立更好的和互利的關係，而且這樣的人是佔多數的。

崔天凱認為談論甚至倡導「新冷戰」、「脱鈎」與「科技戰」或其他什麼新的「戰」是極不負責任的言行，合作是我們唯一正確的選擇。