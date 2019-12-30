德州教堂槍擊案最少兩死一傷　禮拜直播錄下殺人經過

美國德州12月29日有教堂發生槍擊案，至少兩死一傷，死者包括槍手，暫時未知其身份及行兇動機。期間教堂直播禮拜儀式，意外拍下整個殺人經過。

位於懷特賽特門市（White Settlement）的West Freeway基督教堂，於當地時間29日早上發生槍擊案。當時禮堂約坐了250至300名信徒，槍手突然在聖餐禮（Communion）舉行前開槍，其中一名義務保安見狀拔槍阻止，詎料被對方開槍擊斃，另一人則受傷，目前有生命危險。

This morning a man walked into a church in Texas with evil intentions. Evidently he forgot he was in Texas. The guy on the left with the red arrow is a former police officer that was in attendance at the church. The man on the right has holes in him. #goodguy #sheepdog pic.twitter.com/o5JMXsiPA7 — Tim Kennedy (@TimKennedyMMA) 2019年12月29日

有傳媒取得教堂當時直播禮拜的短片所見，身穿長褸的槍手手持步槍或獵槍，然後在場內開了兩槍，直至另一人開槍還擊，其他手持短槍的人即隨即走上前支援。當時信徒受驚，紛紛躲在長椅作掩護，現場傳出尖叫和哭泣聲。

警方尚未公佈包括槍手在內的兩名死者，以及一名傷者的身份，亦未知道槍手的行兇動機。