紐約過去7天連續發生針對猶太人案件　持刀傷人僅其中一宗

紐約持刀襲擊案，兇徒已被警方拘捕。紐約州長科莫（Andrew Cuomo）稱事件屬於恐怖襲擊，已下令紐約州警察的仇恨犯罪部門立即調查此案。而事實這只是近日發生眾多針對猶太人事件的其中一椿。

持刀傷人案發生後，大批警察前往市郊羅克蘭縣蒙西區調查案件。（Reuters）

根據美國反誹謗聯盟（Anti-Defamation League）數字，紐約針對猶太人的歧視案件在2018年有1879宗，當中有近1000宗涉及侮辱，整體案件較2017年增加兩成。

過去一星期連續有報案並拘捕3人

單是在這星期，警方已連續7天收到相關的報案並拘捕3人。如12月23日就有一名男子在曼哈頓廣場涉嫌襲擊及高聲辱罵猶太人被捕；26日有一名女子因涉嫌用袋毆打另一名34歲的猶太人女子被捕；27日亦有一名女子因涉嫌毆打另外3名女子的頭和臉被捕，她被捕時直言不諱要羞辱猶太人。

頻繁的事件令紐約市區變得緊張，發生持刀傷人案的羅克蘭縣有政府人員接受當地傳媒訪問，指社區居民都對襲擊事件感到不安：「小孩會變得緊張，家長都急於接送孩子上學放學」，並稱這種氣氛「走在街上都能感受到」。

位於紐約羅克蘭縣一郊區的警局。（Reuters）

市長批評特朗普鼓吹歧視

紐約市市長白思豪（Bill de Blasio）稱美國近年一直在鼓吹仇恨，「而這些很多都來自華盛頓」，他指責總統特朗普的言辭鼓勵白人至上主義者和寬容仇恨的行為。

2018年10月賓夕法尼亞州匹茲堡發生槍擊案，一名男子手持突擊步槍高喊「所有猶太人都要死」，闖入猶太人教堂向場內掃射，造成11人死亡，這是近年最嚴重的反猶太人仇殺事件。

美國眾議院7月通過議案，譴責總統特朗普針對4名少數族裔民主黨議員的不當發言。這是美國逾百年以來，首次通過針對總統的譴責議案。

至近日特朗普才有所收斂，他在持刀傷人案發生後譴責襲擊，並稱要團結一致對抗反猶主義，他在較早前聖誕賀詞中亦提到國民應增進相互理解及尊重。