俄羅斯史上最熱12月　莫斯科要「暖中送雪」

俄羅斯首都莫斯科的聖誕及新年經常被皚皚白雪覆蓋，但今年的異常高溫使當地失色不少。莫斯科面臨自最高溫12月，當地政府為應對無雪暖冬，諷刺地要採用人造雪裝飾，以增加新年氣氛。

過住莫斯科的12月經常被大雪覆蓋，今年卻滴雪不沾。（AP）

莫斯科經歷自140年前有紀錄以來最溫暖的冬季之一，12月18日的氣溫更升至攝氏5.4度，創下1886年以來最高溫。

過往當地每年要為清理積雪耗費數百萬美元，但今年的無雪暖冬卻令人民無法滑雪溜冰，莫斯科政府最後決定採用人造雪裝飾。

ФОТОФАКТ! Москва вывозит в регионы мусор, а ввозит - снег. #Абсурдистан pic.twitter.com/x2vKuWkkPl — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) December 28, 2019

62歲的斯坦科（Alexander Stanko）指出，過往莫斯科一到冬天就會看見大量結霜，新年前幾乎都在下雪。他認為今年很不尋常，形容現時的氣候確實在變暖。

東正教的聖誕節在每年1月7日，當地國家氣象局表示，東歐旋風形成可望為莫斯科帶來涼爽天氣，當地仍有機會過白色聖誕。