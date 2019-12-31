吉布提外長否認非洲陷入中國債務陷阱　反指有助建設國內基建

在中國加大對非洲國家的投資力度後，西方媒體頻繁炒作「中國債務陷阱論」。對此，非洲國家吉布提（Djibouti）外長反問，美國不也欠着中國萬億美元債務嗎？

美國《華盛頓郵報》12月29日在文章中稱，中國企業在吉布提投建了非洲最大的港口、一條通往埃塞俄比亞的鐵路以及中國首個海外保障基地。海平面以下，中國正在建造一條用於數據傳輸的海底電纜，跨越從肯尼亞到也門的廣大地區。

文章稱，北京在吉布提的大規模投資是中國如何迅速在非洲大陸獲得戰略立足點的一個縮影。數十年來，包括非洲的前宗主國在內的西方國家一直通過豐厚的援助來推動達成貿易和安全協議，但中國資助的項目在不到一代人的時間裏就給非洲帶來了基礎設施的巨大發展。

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美國前駐埃塞俄比亞大使希恩（David Shinn）說：「中國人正着眼於吉布提和整個非洲的長遠發展。他們有宏大的戰略規劃，而我們沒有。」

中國在諸多領域的變革性存在，使許多非洲國家擺脱了對西方政府的依賴。但中國貸款的批評者稱，它們讓脆弱的發展中國家落入「債務陷阱」中。而非洲國家政府則強烈反對這種論調。

吉布提外長優素福（Mahamoud Ali Youssouf）表示：「我們加強同中國的夥伴關係是自然的。歐洲和美國都沒有為我們修建急需的基礎設施做好準備。我們需要為國家規劃未來，為我國人民的福祉着想。要知道，就連美國也欠中國逾萬億美元的債務。」