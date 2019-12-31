西班牙左翼政黨協議合組政府　加泰獨派成造王者

西班牙政治僵局或有望解決，當地兩個左翼政黨工人社會黨（PSOE）和「我們可以黨」（Unidas Podemos）12月30日宣布有意合組聯合政府，並承諾向富人加稅及增加社會開支。不過兩黨成功與否，仍要視乎能否取得加泰羅尼亞獨派的支持。

西班牙工人社會黨領袖、首相桑切斯（右）與「我們可以黨」黨魁伊格萊西亞斯（Pablo Iglesias）12月30日就籌組聯合政府達成協議，但他們仍要爭取其他政黨的支持。（Reuters）

首相桑切斯（Pedro Sanchez）領導的工人社會黨與極左的「我們可以黨」30日呈交一份50頁、名為「西班牙的新協議」的計劃，勾劃兩黨一旦上台後的政策，當中包括增加富人的稅收、提高最低工資、廢除勞工改革和具爭議的國家安全法等。

兩黨須要取得國會過半數的176席才可成功組閣，目前巴斯克民族主義黨（Basque Nationalist Party）已經表態支持，但仍未達過半數的門檻，因此加泰羅尼亞共和左翼黨（ERC）的13票極為重要。該黨領袖洪克拉斯（Oriol Junqueras）在2017年加泰羅尼亞獨立事件後被馬德里中央政府以動、叛亂以及侵吞國家資產罪名判處入獄，但歐洲法院12月初裁定他是歐洲議會議員的身份可獲豁免起訴權，西班牙當局於30日決定容許他暫獲自由和宣誓。

加泰羅尼亞共和左翼黨表示會在下周決定是否支持組閣，外界預料該黨受到洪克拉斯獲釋的利好消息影響，令當地可能自1970年代重返民主以來，再次出現聯合政府執政。