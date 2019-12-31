印媒評論2019年中印關係：動盪中取得進步

對於2019年的中印關係，印度媒體表達截然不同的看法，有媒體認為「印度和中國關係取得進步」，也有媒體認為2019年是「印度和中國關係動盪不定的一年」。

中國國家主席習近平（左）10月11日乘專機抵達金奈出席中印領導人第二次非正式會晤，印度泰米爾納德邦邦長普羅希特（Banwarilal Purohit）、首席部長帕拉尼斯瓦米（K Palaniswami）在舷梯旁迎接習近平。（新華社）

《今日印度》旗下的DailyO新聞網12月29日發文認為，媒體普遍對中印領導人第二次會晤展示出樂觀情緒，認為其為穩定2019年的中印關係發揮重要作用，但仍必須客觀看待中印關係當前的「穩定」勢頭。

報道稱，印中關係在2019年和未來的首要障礙仍是邊界問題。中國解決該爭端問題的思路可能仍然是「交換性的」，「我們仍不清楚誰將從中國提出的早期收穫方案中受益」，但在邊界問題最終解決前，保持該地區和平與安寧顯然更為重要。

對於中印關係，印度亞洲通訊社卻持十分積極的態度。

印度亞洲通訊社28日的報道稱，中印領導人2019年10月在印度金奈的第二次非正式會晤被認為是中印關係2019年所取得的最大成績。文章寫道，「馬哈巴利普拉姆的古寺廟群見證了印度和中國決心開啟新的合作時代，儘管兩國在許多方面存在分歧。」

文章稱，在此次會晤兩個月後，印度和中國舉行了邊界問題特別代表會晤，雙方同意加強信任措施建設，制定維護邊境地區和平安寧的管控規則。兩國領導人還同意設立高級別經貿對話機制，加強雙邊貿易和經濟合作，減少印度對中國的貿易逆差——這也是印度不願加入《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）的最主要原因。

印度《經濟時報》30日的報道披露，印度將加快在與中國和巴基斯坦接壤的邊境附近修建隧道的步伐。印度還將加速推進在「阿邦」等地修建隧道的進度，計劃在其與中、巴接壤的邊境地區建設共19條隧道，所有隧道於2028年前建設完工。