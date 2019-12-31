李顯龍：中國知道自己不是超級大國　美國才是

雖然中國的崛起令美國非常不安，特朗普（Donald Trump）政府也不惜打貿易戰來延緩中國崛起的步伐。但是新加坡總理李顯龍認為，中國的崛起是不可阻擋的，同時中國也知道自己不是超級大國。

綜合媒體12月31日報道，美國總統特朗普上台後，同中國打了貿易戰，很多分析認為，中美關係來到了轉折點。雖然中美即將簽署貿易協議，為貿易局勢降温，但是兩國的根本矛盾並沒有結束。作為崛起大國的中國能否避免與守成大國美國的「修昔底德陷阱」仍是外界關注的焦點。

特朗普打貿易戰的目的之一就是延緩中國崛起的步伐，他本人也多次在公開場合表態稱，不希望中國經濟超越美國。

但是新加坡總理李顯龍2019年6月在一次演講中說，有必要理解中國在成長，中國的GDP現在世界第二僅次於美國，在不到一代人的時間內就會大過美國。

他說：「而且這是誰也阻止不了的。想加以阻止也是不明智的，你可以試圖打造彼此的關係，發展彼此的關係，你還可以確保與中國的關係是建設性地發展，可以使用新的規則，好讓中國融入國際體系，但是，如果美國的反應是防備，覺得新競爭者的增長對美國造成威脅，想方設法不讓對方成為第一，自己必須一直留在第一的位置上，那麼我認為這隻能走向非常麻煩的關係，而且這樣的努力也是不會成功的。」

李顯龍2016年3月29日在接受美國《華爾街日報》採訪時也談到了中國的崛起以及中美關係。

李顯龍說，區域有新的大國崛起，所有國家都必須適應調整。只要理智和冷靜地分析，得出的結論一定會是強大穩定的中國總比它雜亂無章、是一個弱勢國家並且動盪不安，「輸出革命」來得好。不過，大家還是需要適應這個轉變。

他還說：「突然間，我們的鄰國變得比之前強大許多。這帶來了新的機遇，但同時我們也必須做出調整，更關注它喜歡什麼，不喜歡什麼。」

李顯龍還說，中共前領導人鄧小平提出的韜光養晦政策，中國奉行了好多年。不過，「韜光養晦」還有下半句，那就是「有所作為」。「我覺得這兩者之間的平衡點正逐漸轉移，因為中國意識到它的影響力越來越大，資源越來越多，也有能力影響局勢，塑造一套適用於他們和其他國家的的國際規則。」

李顯龍還表示，但從中國的角度來看，他們清楚地意識到他們與其他國家之間還有懸而未解的問題，並且認識到美國仍是超級強國，而中國還不是。「我不太確定他們現在是否是抱着勝利者的心態。我認為他們此刻或者感到焦慮，因為中國與域內的許多國家的關係還未處理好。他們希望別人能視他們為友，但也知道這需要時間。」