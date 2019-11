香港示威活動持續,有部分銀行及商店成為目標。新加坡星展銀行有香港分行11月14日早上被發現遭到塗鴉,寫上不滿新加坡總理李顯龍家族的字句。

從Facebook群組「Concerned Citizens Band Together for a better Singapore」內的照片可見,一所星展銀行分行的玻璃牆被噴漆,寫上「李顯龍滾蛋」和「李氏王朝」等,又批評他所屬的人民行動黨(PAP)。星展銀行發言人表示,在發現塗鴉後已經派員清理。

《海峽時報》報道認為,這或因香港示威者對李顯龍10月時在一場會議上就香港局勢的發言有所不滿。李顯龍出席福布斯全球行政總裁會議(Forbes Global CEO Conference)時,曾提到示威者要求的「五大訴求」不會能夠成為解決香港所面對的問題的計劃,而且只是想羞辱及推翻香港特區政府。