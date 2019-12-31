傳戈恩潛逃靠乘坐私人飛機　藏身「樂器箱」成功走甩？

日產汽車前董事長戈恩（Carlos Ghosn）棄保潛逃，他12月31日證實自己身在黎巴嫩，拒絕返回日本。事件震驚日本社會，究竟戈恩是如何逃走？黎巴嫩媒體指，戈恩在逃走過程中，曾躲在一個本身用來擺放樂器的箱子內，然後坐私人飛機經土耳其抵達黎巴嫩。目前官方未有證實這些消息。

戈恩在2018年11月被捕，2019年4月獲保釋後一直身處日本，至近日突然潛逃。（Reuters）

有私人飛機周一晚飛往土耳其

外界盛傳戈恩是乘坐私人飛機離開，日本關西機場事務所12月31日稱，在12月29日晚上，該機場有一架私人噴氣式飛機出發，飛往土耳其伊斯坦堡，不過，該機場稱目前未知是何人乘坐。

日本放送協會（NHK）引述官員消息稱，當局沒有戈恩的出境紀錄，故此估計他可能是使用假名離開。

但黎巴嫩電視台MTV則指，戈恩不但是乘私人飛機離開，更曾經在逃走過程中，藏身在一個本身用來擺放樂器的箱子內。該電視台稱，一隊音樂家以表演為理由，之前曾到戈恩的家中，在派對之後，戈恩就躲在一個樂器箱內，最後出現在日本機場。日本或黎巴嫩目前未有證實這些消息。

日本官員：引渡需先取得黎巴嫩同意

至於在戈恩逃走後，日本能否引渡他回國。共同社引述日本官員稱，由於日本與黎巴嫩沒有締結罪犯引渡條約，故此基本而言，日本沒有黎巴嫩的同意，就不能引渡戈恩，現階段不清楚黎巴嫩政府會否合作。

戈恩代表律師弘中惇一郎稱「將會告知地方法院我們也很為難」（美聯社）

黎巴嫩：戈恩合法入境

黎巴嫩安全總局表示，戈恩是合法入境，不會面對任何法律後果。

戈恩少年時代曾經在黎巴嫩生活，既有黎巴嫩國籍，也擁有法國和巴西國籍。但戈恩代表律師弘中惇一郎則稱，律師方面目前持有戈恩的三本護照，認為戈恩根本不能使用這些護照離開，他認為若戈恩出國一事屬實，是違反保釋條件，並稱「將會告知地方法院我們也很為難。」