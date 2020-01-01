【2020新年】亞洲多國放煙花慶祝歡渡新年

踏入2020年，全球有多個國家舉行慶祝活動，歡賀新年。繼新西蘭及澳洲後，亞洲多個地區同樣先後慶祝。

在北京舉行了結合冬天冰雪為題的大型活動表演，慶祝新一年到來。（Reuters）

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在北京有大批民眾聚集首鋼園，欣賞跨年表演。首鋼園是2022年北京冬奧的主要場館，主辦單位舉行冰雪文化節目「冰火之約 京彩飛揚」，以冬奧與冰雪的主題慶祝新年到來。

在台北101大樓舉辦主題為「希望之光．台灣」的煙花表演，在踏入12時一刻1.6萬發煙花先後點燃發射，又利用大樓外牆多達14萬盞LED燈，營造效果。

在新加坡，當局特別安排了500架無人機，在濱海灣上空列隊砌出魚尾獅、大鳥等各式各樣圖案，最後更砌出一個正在倒數的鐘，伴隨踏入12時煙花升空，令人目不暇給。

平壤金日成廣場亦舉行了煙花滙演，迎接新年。（Reuters）

在日本東京澀谷街頭塞滿慶祝新年的人群，歡賀新年的到來。不少人在倒數後隨即前往神社參拜，祈求新一年平安心想事成。

在韓國首爾人群齊集普信閣鐘樓，伴隨12時到來敲響鐘聲，在另一邊廂的樂天大樓亦點燃煙花慶祝。

朝鮮平壤同樣舉行盛大慶祝活動，在文藝歌舞表演後以煙花慶祝新年到來，大批民眾齊集金日成廣場觀賞慶祝。