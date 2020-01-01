普京發表新年賀詞　呼籲國民團結一致迎難而上

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在除夕夜發表新年賀詞，稱希望大家可以互相理解，共同面對困難。

普京表示，踏入21世紀的第三個十年，大家生活於充滿動盪、不斷變化和對立的時代，他認為國家可以成功發展，改善民眾生活，更形容計劃和夢想是俄羅斯不可或缺。

他提到，俄羅斯新一代的未來取決於大家的貢獻，因此呼籲全國上下團結一致越過挑戰，指團結是實現更高目標的基礎。普京指，團結的價值是由在戰場上英勇而不屈的祖先流傳下來。2020年正值二戰結束75周年，普京向前線士兵和長輩致敬。

普京稱，即使大家各有各忙，溫暖的人際關係和噓寒問暖始終最為重要，他認為大家努力為他人做重要和有用的事，以及為有需要的人伸出援手。普京覺得這份真正的熱情、單純的想法和無私的慷慨就是新年的獨特之處，它反映人性是美好的一面，以歡樂和笑容改變世界。

普京說，大家自童年開始就已經對新年有生動而美好的印象，而且每年在大家與至愛相聚時再次湧現，他指即使每個家庭都有不同的新年習俗，家人之間都是沈浸於善良和關心的氣氛之中，因此希望互相理解的歡樂可以永遠融入家中，幫助大家面對挑戰和連繫不同世代。他最後祝願俄羅斯和平及繁榮。