美媒：戈恩潛逃計劃在一周前進行　妻子扮演重要角色

日產汽車前董事長戈恩（Carlos Ghosn）棄保潛逃黎巴嫩，美媒《華盛頓郵報》引述消息指，他的妻子卡蘿爾（Carole Ghosn）是協助其逃走的重要人物。

位於黎巴嫩貝魯特，相信是戈恩的家，外邊已有大批記者守候。（Reuters）

報道指協助戈恩逃跑的計劃在一周前進行，並由在日本的同伴協助下付諸實行。在乘搭飛機前往土耳其後，再轉往黎巴嫩。他的妻子卡蘿爾在過程中扮演了重要角色。

報道沒有提及具體的逃跑方式，但稱協助的團隊一直在研究幾種方案，以避免戈恩留在日本受審。目前團隊在研究若戈恩未來身處法國、巴西或美國會發生什麼事。

根據航班跟蹤數據，目前只找到一個可能是戈恩逃跑的路線，戈恩乘搭了日本12月29日晚從關西機場出發，前往土耳其的商務客機，該飛機在降落土耳其後半小時隨即再起飛，前往黎巴嫩首都貝魯特。該商務客機由土耳其的MNG Jet Aerospace營運。

戈恩在日本的住所位於東京，若他是從關西機場離開，他是如何在監視下從東京前往大阪關西機場仍是未知之數。

日本未有戈恩的出境紀錄，目前仍未得知戈恩是如何乘搭飛機離開，並如何入境土耳其及黎巴嫩。黎巴嫩31日稱戈恩是合法入境，因黎巴嫩與日本沒有引渡條約，一般相信黎巴嫩不會應日本要求引渡戈恩回國。