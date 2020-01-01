伊拉克示威者第二日續圍攻美國使館投擲燃燒彈　美軍施放催淚彈

美國駐伊拉克巴格達大使館繼12月31日遭大批示威者包圍及攻擊後，情況在1月1日仍然持續，美軍再施放催淚彈意圖驅散示威者，有示威者則用燃燒彈破壞使館閘門。美軍之前已宣布，增派750士兵到當地加強防禦。

美聯社報道，這次事件是該大使館受到歷來最嚴重的攻擊之一，數以千計的親伊朗示威者12月31日包圍大使館，當中有數十人成功闖進使館範圍，破壞迎賓區域、打爛使館玻璃，之後也有數十名示威者徹夜留守在使館大閘門外，未肯離去。

至1月1日白天，隨着再有愈來愈多示威者聚集，有示威者試圖令使館的頂樓起火，另一邊廂，負責保護使館的美國海軍陸戰隊向群眾發放催淚彈，驅散示威者。在混亂期間，有示威者以燃燒彈破壞使館的閘門，也有使館建築冒煙。

+ 2

示威者為何圍攻美國使館？

示威者主要抗議美軍在伊拉克的空襲行動，他們12月31日在使館外焚燒美國國旗，並要求議會下令美軍撤離該國。俄羅斯衛星通訊社報道，部分抗議者是在參加空襲中喪生者的葬禮後，加入到這場抗議活動中。

美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）在事件發生後隨即表示，美軍已派出750名士兵和特別部隊前往伊拉克。

美國總統特朗普（Donald Trump）則表示，期望伊拉克出動部隊保護美國大使館。他並指控伊朗是幕後黑手，將要德黑蘭承擔責任。