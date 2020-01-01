金正恩或不發表新年賀詞　特朗普：希望他遵守棄核承諾

每逢踏入新一年，政要發表新年賀詞可算是指定動作，不過有消息指朝鮮領袖金正恩可能一改多年的致詞傳統，首度「沉默」。

韓聯社1月1日報道指，朝鮮官方電視台過去會在1日早上8時45分左右預報金正恩會發表賀詞，並於9時公開。不過在2020年的新年卻沒有這個安排，執政勞動黨機關報亦未刊登有關內容，當地傳媒改為播放勞動黨連續四日舉行的全體會議紀錄片。

金正恩上台後，自2013年起每年元旦都會透過傳媒發表預先錄音的新年賀詞，並由勞動黨機關報刊登全文內容。賀詞通常包括提出新年各領域的課題、對內政策、對韓資訊、對外政策等，而且全是必定落實的施政方針。

至於今年可能不發表賀詞的原因，韓聯社認為是受到美朝對話陷僵局兼呈長期化影響，因而可能改為勞動黨全體會議代替新年賀詞。

美國總統特朗普表示，相信金正恩在朝鮮棄核問題上遵守信用。（Reuters）

而美朝對話的另一主角、美國總統特朗普除夕於佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）向傳媒表示，對於金正恩宣布朝鮮或繼續發展核武和引入「新型戰略武器」，他稱金正恩曾於新加坡簽署棄核對話協議，因此認為對方是恪守承諾的人，稱大家留意情況發展。特朗普亦強調，自己與金正恩有良好關係，希望朝鮮口中的「禮物」是一個花瓶。