【中美貿易戰】北京未證實特朗普提及首階段協議簽約時間

美國總統特朗普（Donald Trump）突然宣布會在1月15日與中國簽署第一階段的貿易協議，簽署儀式在白宮舉行。不過，到目前為止北京方面並未證實，官方媒體也保持沉默。

簽約訪華

特朗普2019年12月31日發表推文指出，「自己會在1月15日與中國簽署第一階段的貿易協議，簽署儀式在白宮舉行，中方將會派出高級別代表出席。他稍後會到北京，開始下一階段貿易協議的談判。」不過，特朗普並未具體點名中方將會派出哪位「高級」代表。

2019年12月24日，特朗普在海湖莊園通過視像與美軍官兵通話後，向媒體記者談及中美貿易戰。（AP）

此外，美國《紐約時報》、《華爾街日報》、英國廣播公司（BBC）、路透社等媒體紛紛報道稱，中國國務院副總理劉鶴將訪美簽署協議。美國已經向中國發出邀請，中國已經接受了邀請。

熟知中美貿易談判細節的消息人士透露，劉鶴將於1月4日率領中國代表團前往華盛頓簽署第一階段的貿易協議。消息人士表示：「北京已接受了華盛頓的邀請，而他們將從本周六（1月4日）開始在華府待數天。」

不置可否

過去幾周，美國曾多次公開表示與中國已針對第一階段的貿易協議達成共識，並可望於近期簽署，但在文本未公開的情況下，各界不斷猜測消息的真實性。特朗普在2019年12月24日聖誕節假期前曾對外表示，自己將與中國國家主席習近平替第一階段的貿易協議舉辦簽署儀式，並在該儀式上正式簽署協議。

儘管特朗普此次提前宣布貿易簽約具體時間，不過，到目前為止北京官方並未證實有關日期，至1月1日中國官媒亦對相關議題保持沉默。

2019年12月31日，中國國家主席習近平在新年賀詞中提及「一帶一路」、香港、亞洲文明對話大會、第二屆中國國際進口博覽會、中國女排等等話題，對中美貿易協議則隻字未提。（新華社）

在新年致辭中，中國國家主席習近平也未談及美中這兩個全球最大國民經濟體之間的貿易戰，只籠統表示：「我們不懼風雨，也不畏險阻。中國將堅定不移走和平發展道路。」

而對於劉鶴赴美簽署協議報道，目前中美雙方都沒有公開證實此消息，中國商務部也沒有回覆。

在這之前，特朗普先後簽署與香港跟新疆相關的法案後，中美的雙邊關係跌到低谷。有專家認為，一旦中美簽署了第一階段的貿易協議後，進行長達一年多的貿易戰將可稍微暫緩，全球市場與景氣也將因此復甦。中美貿易停戰協議也將緩和近期陷入僵局的中美關係。