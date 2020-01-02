美媒：戈恩潛逃黎巴嫩前　助手花數月時間精心策劃逃亡大計

美媒1月1日引述知情人士透露，日產公司前總裁戈恩（Carlos Ghosn）從日本潛逃至黎巴嫩的行動經過其助手數月來的精心策劃，目的是讓戈恩在他們認為法律環境更友善的國家接受針對其不當財務行為指控的審判。

戈恩如何在嚴密監視下，成功進行秘密大逃亡，引發全球矚目。2018年11月19日，日本東京地方檢察廳以涉嫌違反日本《金融工具和交易法》，逮捕了日產集團當時的董事長兼行政總裁戈恩。（VCG）

據美國《華爾街日報》1月1日報道，一名知情人士稱，一支潛逃小組上周末在日本同夥的幫助下執行了這項計劃。他們把戈恩從被法院監控的東京居所偷偷帶走，搭上一架前往土耳其的私人飛機。

航班追蹤數據只詳細記錄了一次與戈恩在日本和黎巴嫩之間的行動相符的旅程。

2019年12月29日晚11時10分，一架遠程龐巴迪（Bombardier）商務機從日本大阪附近的關西國際機場起飛。

飛行跟蹤數據顯示，這架飛機穿越俄羅斯領空，於12月30日上午抵達伊斯坦堡的阿塔圖爾克機場（Ataturk Airport）。

數據顯示，同一家公司，總部位於土耳其的MNG jet Havacilik AS營運的一架較小的飛機，在半小時後離開阿塔圖爾克機場前往貝魯特。

據一位知情人士透露，戈恩持法國護照和黎巴嫩身份證進入黎巴嫩。儘管他的日本律師表示，他的團隊至少持有一本法國護照。

這些人士稱，戈恩在黎巴嫩與妻子卡蘿爾（Carole Ghosn）團聚，她的妻子在這項行動中扮演了關鍵角色。

據知情人士透露，戈恩和他的妻子目前住在黎巴嫩一處有監控系統的家庭住宅裏。其中一名知情人士說，戈恩擔心被綁架後會被送回日本。

其中一名知情人士表示，戈恩的計劃是通過在黎巴嫩接受審判來洗清罪名。黎巴嫩是戈恩的祖國，某程度上他還在當地被視為國家英雄。

戈恩在黎巴嫩長大，作為一名全球成功的商人，他廣受歡迎。在戈恩入獄期間，黎巴嫩駐日本大使是他的常客。

黎巴嫩官員說，戈恩是合法進入黎巴嫩的，不受任何限制。

戈恩在抵達黎巴嫩後發表聲明稱，自己出逃是為了逃離日本的「政治迫害」。

戈恩的一位律師1月1日表示，戈恩將於1月8日在貝魯特召開一次新聞發布會。