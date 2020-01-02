日媒批戈恩出逃是懦夫　嘲弄日本司法制度

日產汽車公司前董事長戈恩12月29日成功棄保從日本潛逃至黎巴嫩，日本機場方面透露細節。當地媒體則痛斥戈恩是「懦夫」。

日本國土交通省關西機場事務所（大阪）2019年12月31日透露稱，12月29日晚該機場有一架飛往土耳其伊斯坦布爾的私人飛機起飛，乘客身份不明。

《讀買新聞》從黎巴嫩軍事當局得到的消息指，戈恩被指藏在木箱裏飛往土耳其，然後被送上該私人飛機飛往黎巴嫩。目前東京地方法院已沒收了戈恩所繳納的15億日元（約合1,300萬美元）保釋金。

報道指出，事發當天一支表演樂隊進入了戈恩位於東京的豪宅。他們是戈恩請來在新年表演，而且均在日本警察批准和監視下進行。表演結束後，幾個樂隊人員和進入時一樣搬着樂器箱子，而且很快離開。報道指，戈恩就藏身在其中一個早已定製好的樂器箱中一同逃出，日本警察並未發現異樣。之後這個以樂隊為名的戈恩營救小組開着車奔向機場。

消息指，他們沒有選擇人多且戒備嚴密的東京機場，而是一路駛至大阪關西機場。戈恩在當地使用一本非本人的假護照騙過海關人員，登上一架早已準備好的私人飛機，飛往土耳其伊斯坦布爾，然後再轉乘另一架飛機前往黎巴嫩首都貝魯特。

事後，擁有法國、黎巴嫩和巴西三國國籍的戈恩通過美國代理人在12月30日發表的聲明中寫道，「我並非逃離審判，而是逃離不公正與政治迫害」。聲明稱，「我人正在黎巴嫩。我已不是有罪推定、無視我基本人權的不當日本司法制度的人質」。

日本《讀賣新聞》評論認為，逃跑是一種嘲弄日本司法制度的懦夫行徑，指戈恩離開日本，就此便失去證明自己清白及維護自身名譽的機會。

屬於自由派的《東京新聞》也強調，戈恩的行為是在嘲弄日本司法制度。報道認為，戈恩堅稱他是逃離政治迫害。但未經許可出境違反了他的保釋條件，是嘲弄日本司法制度。報道續指，「審判很有可能不會執行，他想證明自身清白的論點現在也令人質疑」。

保守派的《產經新聞》則認為，檢察官提出法院當時是對「外來壓力」讓步，才會准許戈恩交保釋金。報道認為，有關決定看來相當不明智；而當時也有部分人士對誌感到十分不尋常。