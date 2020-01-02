太平洋島國帛琉立新法保護珊瑚礁　禁用有害成分防曬產品

位於太平洋的島國帛琉一月一日起實施嚴格新法，禁止使用含有對珊瑚礁有害成分的防曬乳液，違者罰1000美元（約7800港元），是全球第一個立法禁用部分防曬產品的國家。此外，帛琉也於同一天成立全球最大的海洋保護區之一。

帛琉位處西太平洋，居於澳洲及日本間，擁有豐富海洋生態。（聯合新聞網授權使用）

帛琉總統雷門格紹（Tommy Remengesau）說：「我們必須尊重所居住的環境，因為環境是孕育生命之所，沒有它，帛琉人也無法生存。」

帛琉位處西太平洋，居於澳洲及日本間，擁有豐富海洋生態，被視為全球最佳潛水勝地之一，但帛琉擔心要有所犧牲才能換來如此人氣。

自2020年開始，任何對珊瑚礁具有毒性的防曬乳液，不論是攜帶入境帛琉或於當地販售，都會被沒收並處以罰款。（unsplash／the honest company）

雷門格紹指出，科學證據顯示，多數防曬乳液都含有的化學物質對珊瑚礁來說是有毒的，即使含量很小。

自2020年開始，任何對珊瑚礁具有毒性的防曬乳液，不論是攜帶入境帛琉或於當地販售，都會被沒收並處以罰款。

雷門格紹表示：「帛琉重要生物棲地都發現防曬乳液中的有毒化學物質，在帛琉最知名的生物組織中也有。我們不介意成為第一個禁用這些化學物質的國家，也會為傳達這個訊息盡一份力。」

被視為全球最佳潛水勝地之一的帛琉，除了防曬乳禁令，新設海洋保護區也自同日生效。（Ig@seo.wonderful）

除了防曬乳禁令，帛琉新設海洋保護區也自同日生效，在新規定之下，帛琉的專屬經濟區（EEZ）內的五十萬平方公里海域、相當於八成的區域禁止商業捕魚或從事其他海洋活動，包括採礦和取鯊魚鰭。在保護區內作業的外國船隻，必須在帛琉申報漁獲並繳納出口稅。

美國夏威夷州議會去年七月亦通過法案，二○二一年起禁售含有對珊瑚礁有害成分羥基苯酮（oxybenzone）和甲氧基肉桂酸辛酯（octinoxate）的防曬產品，據估計，市售產品約有七成含有這些成分。

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