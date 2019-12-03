科學家拯救珊瑚礁奇招　在水底「播聲」吸引魚群進駐

不少科學家都在尋找拯救珊瑚礁的辦法，一群由英國與澳洲科學家組成的研究團隊就使用新招數，他們在瀕死的珊瑚礁附近的水底，播放健康珊瑚礁的聲音，藉此吸引魚群回到珊瑚礁棲息，幫助改善珊瑚白化問題。

研究人員在水底裝設播放裝置，以預先錄製的「健康珊瑚礁聲音」吸引魚群（University of Exeter）

研究人員在11月29日出版的《自然通訊》（Nature Communications）期刊發表結果。他們在為期6星期的實地試驗中，在澳洲大堡礁水底、瀕死珊瑚礁一帶裝設「喇叭」，然後播放事先在健康珊瑚群中錄好的聲音。這項試驗目的是觀察不同魚類會否因此受吸引回到珊瑚群，魚類對於防止珊瑚狀態惡化有很大幫助。

結果研究員發現試驗取得不俗效果，在實驗區出沒的魚，數量較在死亡珊瑚礁的魚多出一倍，種類數量也比其他珊瑚群多50%，他們認為這個「聽覺施肥」的方法，確對增加珊瑚群的幼魚數量有正面影響，魚群也比在沒有播放聲音的珊瑚礁裏停留得更久。

研究員直言，把魚群引回珊瑚礁，無法讓已毀壞的珊瑚礁起死回生，但可以協助清除壞死的珊瑚礁，然後為新的珊瑚礁提供生長空間，也能幫助珊瑚維持健康，那麼珊瑚群就更有機會復原。

近年科學家為拯救珊瑚研究不同方法，《華盛頓郵報》（Washington Post）報道，在加勒比海有研究員建造「育嬰房」，試圖在遭破壞的珊瑚礁上培育新生珊瑚，在夏威夷，又有科學家嘗試繁殖更能適應海水變暖的珊瑚等。

（中央社 / CNN）