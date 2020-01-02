英夫妻險棄1.5萬鎊現金　誠實回收場員工發現報警歸還失主

英國一對夫婦幾周前清理一位死去親戚的房子，把清出來的幾箱東西送到廢棄物回收中心，就開車走了，渾然不知他們扔了什麼值錢的東西。

英國一對夫婦幾周前因清理一位死去親戚的房子，差點意外掉走1.5萬英鎊。（unsplash／greg-panagiotoglou）

其中一箱裏有1.5萬英鎊。不過，幸運的是，回收中心一名眼利，而且誠實的工作人員發現了這些現金，並想辦法歸還給這對夫婦。

英格蘭西南部米德索莫‧諾頓（Midsomer Norton）回收中心的工作人員發現，一個來歷不明的箱子裏，竟裝滿20英鎊紙鈔。

回收中心的工作人員發現，一個來歷不明的箱子裏，竟裝滿20英鎊紙鈔。（unsplash／colin watts）

工作人員立刻報警，並發揮查案精神和在科技的協助下找到箱子的主人。工作人員先清查回收中心的監視畫面，找到送來箱子的男子，再看着他回到他的車上，記下車牌號碼。所有開進回收中心的車子都被監視器自動掃描車牌，經比對後，警方很快就找到車子的主人和地址。

警方找到住在27英里外的濱海伯納姆（Burnham-on-Sea）的這對夫婦，但未向他們透露回收中心找到了什麼東西。警方在這對夫婦的家中和警察局仔細查問後，確定他們的說法與丟棄在回收中心的物件吻合。

工作人員立刻報警，並發揮查案精神和在科技的協助下找到箱子的主人。（unsplash／photography by becky winner）

警方發言人說，這對60多歲的夫婦不願對外透露身分，他們得知在親戚的雜物中有這一大筆錢感到「震驚」，但不完全意外，他們告訴警方，這位死去的親戚有在家裏藏錢的習慣。

警方表揚發現這筆錢的工作人員，這對夫婦也表示會報答，但這名工作人員正在度假，無法接受媒體採訪。

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