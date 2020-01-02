【遊日注意】2條成田機場巴士線將合二為一　新巴士單程¥1000

為了迎接2020東京奧運，日本不少觀光新措施都蓄勢待發。東京預計於今年二月，連結東京成田機場和東京車站的「平價巴士」將會出現重大變革。現行的兩條機場巴士路線「京成巴士Tokyo Shuttle」和「The Access Narita」將廢止，並在二月一日起整合8家運輸業者以「AIRPORT BUS『TYO-NRT』（機場巴士東京－成田）」的新面目和大家相見。

經過本次整合，新巴士將會統一上下車地點，東京車站出發的巴士，一律從八重洲南口的JR高速巴士站（JR高速バス乗り場）上車，亦可從銀座站上車；機場出發的巴士，則統一從位於八重洲中央口前八重洲通的「BE-TRANSSE車站」下車。

整合後的新巴士發車頻率也將會增加，頻率最高上看一小時十班。整合後的巴士也將調整座位預約方式，將區分為自由座車次和指定座車次，自由座的車次可自由入座，最晚發車前10分鐘都可預約指定座車次。

至於從機場上車的旅客，則捨棄「The Access Narita」以往排隊上車的方式，按照「Tokyo Shuttle」的慣例，在購票時便可以獲得已經指定好時間的票券。兩者也進行了價格的統一，一般時段統一為1000日圓，深夜時段為2000日圓。

業者表示，以機場幹線而言，最理想的狀況是讓旅客們都不需要等待太久，即可以出發前往目的地。如今，除了京成電鐵、JR東日本，以及東京空港交通巴士以外，新的「平價巴士」是否能夠成為旅客們的移動首選，值得拭目以待。

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