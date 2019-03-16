【日本自由行】遊日必備5大實用手機App交通、翻譯、訂位無難度！

愈來愈多人喜歡去日本自由行，如果想旅程更順利，就一定要出發前做足準備！以下5個遊日實用手機APP無論是計劃行程、還是旅程途中都很適合。

01 | 乗換案内

日本交通完善，但出名超複雜！特別是東京等大城市，地鐵路線四通八達，看到已經覺得眼花撩亂。不過有了這個「乗換案内」App，就算不懂日文，都可以快速搜尋到地鐵的班次、車費以及轉乘方法，有了這個App就不怕坐錯車、落錯站了。

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日本自由行必備的交通App。（圖片來源：App Store截圖）

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02 | たびらい

打算到日本自駕遊的朋友，就一定要下載這個App了。たびらい是日本的租車App，裡面提供詳細的租車資訊，而且車種包含了日本所有租車公司，可以讓你在這個App比較及預約各大公司的價格。最重要是有中文介面，對不會日文的朋友很方便呢！

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最適合打算到日本自駕遊的朋友。（圖片來源：App Store截圖）

03 | ぐるなび

每次去到人氣餐廳都會冇位，不想排隊可是不懂日文又不敢訂位？有這個App就可以免除這些煩惱了！ぐるなび是個綜合日本餐廳資訊，還提供餐廳優惠劵及線上預訂的手機App，就似是日本版的「Openrice」般，是去日本自由行尋找美食時必備的手機App。

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準備到日本吃盡人氣餐廳的朋友必備！（圖片來源：App Store截圖）

04 | Jspeak

不懂日文的話，去日本自由行多少會遇到語言上溝通問題，Jspeak提供口譯功能，不用再因語言不通而指手畫腳了！使用方法很簡易，只要對着手機說話，就能自動翻譯為日語，亦可以將日語翻譯成日文（即日本語音譯成日本文字），即使不懂日文也能體驗交談的樂趣。另外Jspeak還提供很多觀光資訊和優惠券，計劃行程時都可用得上。

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有Jspeak就不用再以「手語」跟日本人溝通了。（圖片來源：App Store截圖）

05 | tenki.jp

去旅行當然要留意當地的天氣變化，tenki.jp是日本氣象協會開發的手機App，可以讓你準確地掌握日本各地的天氣狀況。出發前可以先查看當地的天氣，還可以看到櫻花的花期，以及花粉飛散的情報，可以按情況來安排行程及執行李。而到達日本後，記得要開啟定位及通知功能，假若將有驟雨來臨，tenki.jp會通知你作準備。

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