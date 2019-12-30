【澳洲旅遊】大堡礁、烏魯魯、悉尼歌劇院…細數10大必訪絕美景點

澳洲可不只有悉尼、樹熊和袋鼠，廣大的澳洲大陸，涵蓋多種氣候和地形樣貌，因此擁有獨特優美的自然景觀，也孕育豐富多樣的動植物生態，除了繁榮都會的享樂體驗，大自然的鬼斧神工，也是來到澳洲不可錯過的，現在馬上為大家介紹，10大必去 澳洲景點 ～

01. 大堡礁

位於澳洲東北岸，這片綿延2,600公里的珊瑚礁群，是世界最大最長的珊瑚礁群，曾被CNN評選為世界七大奇觀之一，也是聯合國教科文組織列入世界自然遺產之中，出現在各大美景榜單中。

五彩繽紛的珊瑚礁，和豐富到驚人的魚群，讓大堡礁成為海洋界的天堂；不論是想浮潛、深潛等，從海裡的體驗，或是漫步在白淨沙灘上的陸上體驗，甚至是搭乘直升機、跳傘等，從空中鳥瞰整座大堡礁，這裡都能讓你毫無保留的沉浸在仙境般的美景之中。

02. 費沙島

位在澳中東岸的費沙島，是世界上最大的「純沙島」，這裡沒有過度商業化的氣息，延綿的沙灘純凈細軟，茂密的沙丘雨林，和高聳的峭壁，也讓費沙島成了野生動物的天堂，有著獨特的島上生態系統及景色。

而其中最吸引大家目光的，是這片沙洲中如寶石般的湖泊「麥肯錫湖泊」，清澈見底、藍到不真實的湖水，一旁還有二戰遺跡的殘骸。想體驗世外桃源，費沙島一定要列入清單中！

03. 黃金海岸

四季如春的黃金海岸，擁有延綿進60公里的海岸，這裡的海浪穩定且完整，是衝浪愛好者的天堂，也非常適合初學者來挑戰，細軟的沙灘和怡人的氣候，下午在岸上來個日光浴最適合不過了，到了夜晚在到附近小酌一杯。

此外，位於黃金海岸雨林保護區內的「春溪國家公園」，擁有自然生態相當豐富，如星空般的藍光蟲洞，非常適合全家大小來體驗，四周林立的大廈和百貨公司，也藏著不少美食，和激發購物慾的魅力，想體驗都市中的度假天堂，來黃金海岸錯不了。

04. 悉尼歌劇院

來到澳洲東岸，怎麼能錯過悉尼歌劇院呢？純白如帆船般的建築設計，在建成不久就被列入世界文化遺產，是澳洲人驕傲的標誌，可以深入悉尼歌劇院中，來趟藝術的饗宴，從景觀餐廳中一覽港灣的美景，或是可以搭乘遊輪，從水上欣賞雪白建築與藍天相映的美景，又或是走上海港大橋一睹它的壯麗，360度亳無死角的美景，來到澳洲東岸，不能錯過這裡。

05. 藍山國家公園

藍山國家公園位在澳洲東岸，距離悉尼開車約兩小時之處，佔地面積高達100萬公頃的國家公園，是世界文化遺產之一，藍山是一系列高原和山脈的總稱，因山上茂密的桉樹（尤加利樹），會散發出油性薄霧，在山間聚集，形成一層薄薄的藍霧，因此叫做藍山。

藍山擁有茂密的叢林、懸崖峭壁和溪水瀑布，孕育數百種動物及約千種植物，其中自然景觀以三姐妹峰聞名，壯麗遼闊的地貌景觀，彷如像是走入電影場景中，在這裡可以盡情享受大地之美，帶給你不斷的驚喜。

點擊下圖看清其餘5大絕美景點！

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看完以上澳洲景點的整理，大家有沒有都做好筆記啦～不論是要上山下海，度假衝浪還是叢林探險，澳洲都可以給你最優質的體驗，想在寒冷的冬天來趟南半球之旅避個冬，或是到四季如春的熱帶區域出遊，心動不如馬上行動！

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【文章授權轉載自《Tripresso旅遊咖》，原文刊於「澳洲旅遊｜十大必訪澳洲景點推薦，大堡礁 國家公園等世界級美景值得去！」。】