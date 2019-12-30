土耳其派兵利比亞內戰　埃爾多安的「地中海經濟圈」

上周四（26日），土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）表示，他將於短期內向國會要求授權介入利比亞內戰，支援由聯合國背書的民族團結政府（Government of National Accord，GNA）。縱然這次埃爾多安插手鄰國內戰是按GNA的「邀請」，但其盤算實非是要協助的黎波里止暴制亂，反而是要藉此修補近年屢次錯判的外交政策，並從舊秩序崩解中分一杯羹。安卡拉的軍事冒險不僅勢會延長戰事，同時更會重燃起地中海東部的地緣政治博弈。

2019年6、7月間，利比亞內戰雙方的地面兵力和常規空軍力量都已相當疲勞，兩軍隨即在6月後開始無人機空戰。（視覺中國）

2011年「阿拉伯之春」傳入利比亞，民眾本想藉機推翻獨裁統治逾40年的卡達菲（Muammar Gaddafi），但北約出兵干預政局，以及後來北非狂人之死留下的權力真空，不但無法透過民主化轉型填補，後續更演變成軍閥割據的內戰。八年過後，利比亞不僅與敘利亞和也門齊名為失敗國家，更成了阿爾蓋達和伊斯蘭國的溫床。該國政局的複雜性，亦可從其政治權力的分布略窺一二——西面的政權以的黎波里為首都，獲聯合國、土耳其和卡塔爾支持；而東面的政權則是以軍閥哈夫塔爾（Khalifa Haftar）為首的「利比亞國民軍」（Libyan National Army，LNA），並獲俄羅斯、法國、阿聯酋、沙特、埃及等國支持。

的黎波里圍城記

儘管GNA獲聯合國背書使其國際認受性提高，但在戰場上，軍事實力才是決定成敗的要素。本年四月開始，LNA再度揮軍西進，並以攻陷的黎波里為目標。這次尚未完結的攻勢，已為當前的人道災難另加了600人死亡、3,000人受傷，以及逾9萬人流離失所。不少人認為LNA在戰場上節節勝利，是拜普京派遣僱傭兵協助哈夫塔爾的所致（惟俄國已否認指控）。但無論如何，戰場上的天秤擺向哈夫塔爾一方，已是「的黎波里圍城記」中不爭的事實。

如今土耳其願意繼敘利亞戰爭外另辟戰線，答應GNA的邀約出手相助，終歸還是出於利益考量。自阿拉伯之春爆發後，埃爾多安在外交政策上的誤判，已使其地區域影響力漸見被邊緣化。在埃及的事務上，埃爾多安選擇支持穆斯林兄弟會，而非由沙特和阿聯酋背書的現任總統塞西（Abdel Fattah al Sisi），最終換來了海灣合作委員會（GCC）的疏遠；在敘利亞戰場上，自2015年俄羅斯和伊朗相繼插手後，土耳其支持的「自由敘利亞軍」便節節敗退，如今更是難望翻盤。因此，埃爾多安願意冒着民意反彈的風險，另添戰線，為的是要修正近十年「特立獨行」卻又屢次錯判的外交政策，重拾領導力。

埃爾多安強調，土耳其政府正在密切關注利比亞當前的事態進展。（AP）

地中海東部「經濟共榮圈」

戰爭作為政治的延伸，埃爾多安自甘冒着極大的政治風險，其盤算更是要與未來的利比亞組成「經濟共榮圈」，以鞏固在地中海的影響力。上月，土耳其與GNA簽定了一項協議，欲於在土耳其南部至利比亞東北岸建立專屬經濟圈，以開採蘊藏在地中海東部盆地、估算約值7,000億美元的天然氣，並藉此嘗試控制該水域的航道。由此可見，支持陷於苦戰的GNA政權，某程度上亦是守護己方在戰後新秩序中的潛在利益。

不過政治盤算猶如賭博，注碼愈大，雖然回報愈高，但風險亦然。安卡拉強調協議是兩國在國際法上享有的權利，並願意在「公平分享」的基礎，與他國簽署類似協議，但此舉已引致地中海沿岸國家的不滿。目前，與土耳其長年存有邊界爭議的希臘和塞浦路斯已表示，該協議違反了國際海洋法，且有意將爭議提交至國際法院（ICJ）作裁判。與此同時，本該與土耳其並無領土爭議的埃及和以色列，亦分別稱協議「非法且不具有約束力」和「可能危害地區和平與穩定」，使得局勢升溫如箭在弦，完全符合中東世界裡「牽一髮動全身」的歷史脈絡。

從人道立場和止戰來看，「戰爭即和平」的思維不但只是政治人物為在別國巧取豪奪的幌子，同時更會為危機增添柴火。就在埃爾多安表明意向之際，埃及和阿聯酋已為搶佔上風，增加對哈夫塔爾的軍事援助，使得戰爭升溫看似無可避免。可是，回想當初聯合國安理會為應用「保護責任原則」（Responsibility to Protect），決定在利比亞設立禁飛區並出兵干預，最終不但無法保護平民，更演變成持續八年而未見曙光的內戰。如今埃爾多安的增援不但甚有機會重蹈覆轍，使其陷入進退失據的頹勢，更有機會使得整個地中海東部的政治博弈升溫，難言良策。