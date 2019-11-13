再披甲上陣力戰特朗普？　希拉里：非計劃之內

美國前國務卿希拉里（Hillary Clinton）上屆大選飲恨，外界多次揣測她會否再次為民主黨披甲上陣。希拉里11月12日接受英國廣播公司（BBC）訪問時表態，指雖然對於參選面臨巨大壓力，但目前並非計劃之內。

希拉里說：「正如我說的，永遠不要說永不。」她還指：「我可以告訴你。我面臨着巨大的壓力，很多人讓我重新考慮。但是此時此刻，坐在錄音室和你對話這一刻，這（參選）並不在我的計劃之中。」

希拉里表示，她經常想，如果2016年沒有輸給現任總統特朗普，她會成為怎樣的總統，又會做出什麼不一樣的事情，而那些事情又會對國家和世界有什麼意義。她指，感到有種責任，因為她的名字在選票上，得到較多選票但輸給特朗普。她認為，特朗普從根本上破壞民主。

希拉里和女兒共同著書，近日不時出席活動宣傳新書。（Getty Images）

美國《國會山報》報道，前總統克林頓（Bill Clinton）的前戰略顧問莫里斯（Dick Morris）10月27日接受電台節目採訪時表示，希拉里很可能希望再次「參戰」2020年總統大選，因為她覺得上帝讓她來到世上是要當總統。

「我的感覺是，她想這樣做，」莫里斯說，「她覺得自己有權這麼做。她覺得非做不可。她還覺得，是上帝讓她來做這件事。但她很猶豫，因為她意識到，時機不對。」

關於時機，莫里斯說，「她得等到拜登（Joe Biden）退出，因為拜登顯然是（民主黨總統候選人隊列裏的）下一個人選，如果他退出，她就有機會了。」