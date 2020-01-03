愛沙尼亞議長新年賀詞　直接要求俄羅斯「歸還」土地

愛沙尼亞議會議長珀呂埃斯（Henn Polluaas）在新年賀詞中稱，愛沙尼亞和蘇俄在1920年簽署的《塔爾圖和平條約》現在仍然生效，包括兩國邊界問題。

俄羅斯衛星通訊社2020年1月2日報道稱，根據《塔爾圖和平條約》，列寧格勒州和普斯科夫州部分土地劃給愛沙尼亞。1944年，這些領土被歸還給俄羅斯蘇維埃聯邦社會主義共和國。俄政府認為《塔爾圖和平條約》已經是沒有法律效力的歷史文件。

愛沙尼亞立法部門官方網站援引珀呂埃斯的話指出，2020年2月2日是《塔爾圖和平條約》簽署100周年，該條約簽署後，俄愛邊界得以確定。他表示，愛沙尼亞恢復獨立後，被承認「在國界等一切表現形式上」恢復到1918年狀態。

愛沙尼亞議會議長稱：「《塔爾圖和平條約》仍然有效，至今屬於聯合國有效的國際條約。」

愛沙尼亞議會議長亨·珀呂埃斯發表2020新年賀詞時，直接向俄羅斯提出歸還領土的要求。（Reuters）

俄媒稱，這不是愛沙尼亞議會議長第一次說這樣的話。2019年11月，珀呂埃斯曾要求俄羅斯將「併吞領土」歸還給愛沙尼亞。2019年5月，愛沙尼亞內政部長曾表示，俄羅斯擁有愛沙尼亞5.2%的領土。

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitri Peskov）此前回應稱，克里姆林宮認為此類說法不可接受。

另據俄羅斯《消息報》報道，俄外交部強調，《塔爾圖和平條約》已成為歷史，俄方不會就愛沙尼亞的領土要求展開討論。