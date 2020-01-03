伊拉克首都機場火箭彈襲擊　伊朗「聖城軍」指揮官死亡

伊拉克首都巴格達國際機場（Baghdad International Airport）附近1月3日發生火箭彈爆炸。英媒3日報道稱，伊拉克政府支持的民兵組織人民動員軍（Popular Mobilization Forces）消息指案中有5名成員及2名「客人」死亡。 伊拉克國營電視台報道稱，伊朗革命衛隊「聖城軍」（Quds Force）將領蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）以及「真主黨旅」創辦人伊拉克人穆罕迪斯（Abu Mahdi al-Muhandis）在襲擊中死亡。兩人關係密切。而「聖城軍」主要是在海外活動。

暫時未知發射火箭的是哪個組織。美國未有即時回應事件。

伊拉克軍方的安全媒體小組（Security Media Cell）3日在聲明中指出，有3枚俄製喀秋莎火箭（Katyusha）落在機場貨運大廳，殺死數人以及導致2部汽車起火。路透社3日引述人民動員軍消息報道稱，組織5名成員及2名「客人」死在車上。惟組織沒有說名「客人」的身份。未知安全媒體小組所指的「客人」，其中一人是否蘇雷曼尼。

消息人士稱火箭彈落在巴格達機場旁邊的伊拉克和國際聯盟軍事設施附近。今日俄羅斯（RT）網站報道機場所有班機取消，有美軍直升機出現在這個區域上空。

伊拉克近來成為美國與伊朗進行角力的場地。親伊朗的伊拉克武裝民兵組織「真主黨旅」（Kataib Hezbollah）2019年12月27日以火箭攻擊敘利亞及伊拉克石油重鎮基爾庫克（Kirkuk）軍事基地，一名美國民間承包商死亡。美軍回應事件，29日空襲「真主黨旅」的設施，導致至少25人死亡。此後美國駐巴格達大使館在31日受到示威者攻擊，情況持續2天後，示威者2020年1月1日停止進攻。