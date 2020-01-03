【澳洲山火】維多利亞省進入緊急狀態　28人下落不明

澳洲山火繼續在全國蔓延，其中維多利亞省（Victoria）於1月2日宣布進入緊急狀態，當局並上調省內失蹤人數至28人。被批評救災不力的總理莫里森（Scott Morrison）3日稱考慮取消出訪印度的計劃，留在國內處理災情。

澳洲山火持續，當局忙於在各地撲救，但受到炎熱天氣影響，火勢未有減弱迹象。（AP）

維多利亞省省長安德魯斯（Daniel Andrews）2日晚上宣布當地史無前例地將當地進入緊急狀態，意味當局有權強制民眾撤離。他表示，如果有能力就一定要離開，否則當局無法保障他們的安全，甚至可能與外界隔絕一段時間。

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These fires are unprecedented.



And so tonight, we are taking the unprecedented step of declaring a State of Disaster in Victoria.



This is not a decision we've taken lightly.



But the dangers are real and we need to act now.https://t.co/spX555F96j — Dan Andrews (@DanielAndrewsMP) 2020年1月2日

該省政府亦將受大火影響的失蹤人士數目由原本的17人升至28人，安德魯斯指，當局憂慮他們的安危，並警告人數可能隨著火勢增加，另外他確認省內有兩人死於山火。

澳洲首都坎培拉有大批民眾捐贈物資，支援消防員和災民。（Reuters）

而山火的另一重災區新南威爾斯省（New South Wales）至今有8人喪生，省長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）2日第三度宣布當地進入一周的緊急狀態，受影響的南岸地區（South Coast）有大批民眾駕車向悉尼方向避難。新南威爾斯鄉郊消防局（NSW Rural Fire Service）預測省內山火會於4日持續，南岸近維多利亞省邊界地區情況最為憂慮，另外藍山（Blue Mountains）的山火亦可能迫近悉尼西部市郊地區。

澳洲總理莫里森被批評應對山火不力，他在1月3日到新南威爾斯省一個城鎮視察時，有居民拒絕與他握手。（Reuters）

總理莫里森早前因在山火導致兩名義務消防員喪生後，仍到夏威夷度假惹來批評，他3日到維省視察時表示，可能會取消原定13至16日訪問印度的計劃，之後的日本之行亦可能告吹。

這場大火除了導致人命和大量財產損失外，當地生態環境同樣受到嚴重打擊，一批悉尼大學（University of Sydney）生態學家推斷，山火季節自9月開始至乞，估計有約4.8億個動物死於火災，當中包括8000隻樹熊，由於牠們行動緩慢，加上所吃的尤加利葉充滿油份，令樹熊死傷慘重。