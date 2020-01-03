放天燈致德國動物園大火　三女自首

在德國北萊茵—威斯特法倫州（North Rhine-Westphalia）克雷費爾德（Krefeld）1月2日稱一名婦人以及她兩名成年女兒為慶祝除夕與新年放天燈，導致克雷費爾德動物園（Krefeld Zoo）大火。火災中有逾30隻動物死亡，其中包括8隻猩猩。

克雷費爾德動物園1月1日發生火災，園中逾30隻動物死亡，其中包括8隻猩猩。民眾1月1日在園外放下鮮花和蠟燭悼念。（Reuters）

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克雷費爾德警方稱克雷費爾德3名年齡介乎30至60歲的女子知道發生火災後，在元旦日向警方自首。她們的行為導致5隻紅毛猩猩、2隻大猩猩，以及1隻黑猩猩死亡，另外還有猴子、狐蝠和鳥類喪命。

負責刑事調查的警察局展霍普曼（Gerd Hoppmann）在記者會上表示，德國大多數地方已禁止放天燈10年，但她們稱不知道在德國放天燈是違法。她們在網上購買5盞天燈，燃點後有4個落在動物園附近，第五個導致動物園失火。

德國市民悼念在大火中遇害的動物（路透社）

🔻動物園火災後情況🔻

檢控官稱會循「疏忽縱火」的方向調查此案。倘罪名成立，她們可被判入獄5年。

霍普曼形容她們是「完全正常的人，看來是理智的、非常有責任感的。」他說她們前來自首是非常有勇氣的表現，讓政府部門免於進行棘手的的調查。霍普曼另外指出，她們擔心遭到報復。