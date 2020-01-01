【瑪蓮德烈治】二戰德國女星被貶「賣國賊」　數十年後終獲平反

編按：古往今來，公眾人物要說真話從來不容易，但總有膽識之士。德國女星瑪蓮·德烈治（Marlene Dietrich）便是其中之一。她，曾被稱為「賣國賊」，一生都輾轉於驚濤駭浪之中，後來卻被頒予象徵美國平民最高榮譽的「總統自由勳章」（Presidential Medal of Freedom）。

【文章原刊於01撐場，歡迎下載香港01 app，與其他作者一同討論喜愛話題。】

瑪蓮·德烈治（Marlene Dietrich，1901 - 1992），魔羯座女神，也是昔日以《莉莉瑪蓮》（Lili Marlene）紅遍銀河，作為第一位征服美國娛樂圈的德籍女星，更是二戰時期拒絕效忠納粹的硬頸藝人。瑪蓮·德烈治生於德國柏林，從小提琴家轉投身戲劇演出的她，其實事業方在荷里活受到觀眾肯定之際，故鄉德國也逐漸在希特勒的野心壟罩之下，走向了發動戰爭的偏鋒……

1936年，隨着德國洗腦教育的全面實施，大多數的日耳曼人都「淪落」於歌頌並造神希特勒，納粹黨的宣傳工具更把獨夫思想吹捧到無法無天的境界，此時人在美國發展的瑪蓮·德烈治，卻大膽地以理念不和、難以合作的理由，拒絕了納粹宣傳部部長戈培爾所開出的種種誘人條件，包括了比美國主流片商更高的酬金，量身打造的專屬劇本，還有為她安排的導演製作團隊。瑪蓮·德烈治無論如何就是不願意委身跪下，不想為了錢回到德國，去協助希特勒完成亞利安人的高級文化事業。結果，想當然爾，她被特定媒體醜化為叛國者，還被同業藝人惡意抹黑，譏為盲從資本主義的美國人走狗！

瑪蓮·德烈治昔日以《莉莉瑪蓮》（Lili Marlene）紅遍銀河，作為第一位征服美國娛樂圈的德籍女星，更是二戰時期拒絕效忠納粹的硬頸藝人。（公共領域圖片）

第二次世界大戰爆發後，很快的時間，從捷克布拉格到法國巴黎，歐洲大陸無一不陷落在生靈塗炭的烽火，但她毅然放棄了舒適圈的生活，推掉合約，中斷登台，轉而效力盟軍，擔當起非洲與歐陸戰區最知名的勞軍代表，同時更積極投入納粹魔爪下，倖存海外流亡者與法國難民的安置工作。

當年她最讓人留下深刻印象的，就是在盟軍成功登陸諾曼第和意大利之後，錄製了堪稱二戰時期最著名的德語歌曲《莉莉瑪蓮》（Lili Marlene）。雖然瑪蓮·德烈治不是最初的原唱者，但那美妙的聲音，透過美軍電台每晚的空中放送，連番轟炸了戰局已經步步陷入危機的德軍。

瑪蓮·德烈治積極投入納粹魔爪下，倖存海外流亡者與法國難民的安置工作。（公共領域圖片）

//衛兵對我說，歸營號已吹響，

快說再見吧，兄弟，否則三天都走不了。

分別時你對我說再呆一會吧。

想和你一起，我躊躇不前。

想和你一起啊，莉莉瑪蓮，

想和你一起啊，莉莉瑪蓮。

天地間仿佛只剩下你我，

你火熱的雙唇令我猶墜夢中。

當夜霧瀰漫，

我將回到路燈下。

就像從前啊，莉莉瑪蓮，

就像從前啊，莉莉瑪蓮。//

據傳言，戈培爾，是的，專責文化工作的戈培爾，非常、非常、非常厭惡這首戀人之歌，認為靡靡之音足以瓦解士氣、摧毀人心。到了納粹於冬季潰敗，黯然退出蘇聯戰區後，他乾脆下令德軍全面禁唱《莉莉瑪蓮》！

《莉莉瑪蓮》（Lili Marlene）。（公共領域圖片）

1945年，世界大戰終於落幕，瑪蓮·德烈治跟着美軍部隊，成為首批進入德國的西方盟軍代表，並奇蹟似地找到了自己在戰時失去音訊的母親和妹妹。兩年之後，美國政府為感謝她於戰時所無悔付出的功勞，特別頒予象徵美國平民最高榮譽的「總統自由勳章」（Presidential Medal of Freedom）。

1999年，權威的美國電影學會，正式評選瑪蓮·德烈治為影壇「世紀最偉大的女演員」第9名！2001年，瑪蓮·德烈治一百歲冥誕，德國柏林市政府為當年希特勒執政時對她所做出的種種批判，給予了最誠摯的道歉與官方平反，隔年更追封她為柏林市的「榮譽市民」。

這種勇於挑戰傳統的作法，也讓她成為了第二次世界大戰時期，婦女解放運動與同性戀平權主義者的偶像。（公共領域圖片）

值得一提的是，由於瑪蓮·德烈治的性向屬於雙性戀，早期在螢幕上多半以中性、或是男裝打扮的形象登場，而這種勇於挑戰傳統的作法，也讓她成為了第二次世界大戰時期，婦女解放運動與同性戀平權主義者的偶像。

Once a woman has forgiven her man, she must not reheat his sins for breakfast. Marlene Dietrich

內容提供：Camillus History and People

作者Facebook專頁：https://www.facebook.com/pg/camillushistoryandpeople

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「膝蓋是堅硬的 心地卻是美善的 MARLENE DIETRICH」​】

（以上文章內容均屬用戶提供，香港01不為任何用戶內容而衍生或遭受之任何損失或損害承擔責任。）