朝鮮中央電視台播放紀錄片　李雪主戴墨鏡玩手機引人注意

朝鮮在新年播出的首部紀錄片中強調領導人金正恩的白頭山血統，李雪主的「特別舉動」格外引人注目。

李雪主經常跟隨金正恩出現在公眾場合。（VCG）

朝鮮中央電視台1月2日播出紀錄片《永遠在白頭山行軍路上》，強調「就算經歷十世百代遭遇千辛萬苦，我們世世代代堅守高舉的唯有白頭山血統」。

該紀錄片的開頭是金正恩和夫人李雪主騎着白馬疾馳在白頭山的畫面，隨後結合金日成、金正日的軼事，介紹金正恩登上白頭山的旅程，動態展示多張金氏家庭照。

白頭山是朝鮮前領導人金日成的抗日遊擊主戰場，也是金正日的出生地，朝鮮歷代領導人都把白頭山視為三代根據地，常在重要關頭登山決策。

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韓國《中央日報》1月3日報道稱，紀錄片上出現了李雪主戴着墨鏡騎馬登山的鏡頭及玩智能手機的畫面。

李雪主戴黑超騎馬登山（影片截圖）

李雪主疑似使用智能電話的一幕，引來韓媒注意（影片截圖）

報道稱，金正恩下馬與黨幹部聊天的時候，李雪主拿着智能手機反覆看着某些資訊的過程出現在紀錄片中。在金正恩身邊的幹部都一動不動注視着金正恩，李雪主卻偶爾分心看智能手機屏幕。另外，騎馬登山的過程中只有李雪主一人戴着黑色墨鏡，格外顯眼，引起外界矚目。

有聲音稱，李雪主的這些「特別舉動」再次顯現金正恩夫婦二人的感情不錯，她的這些「特別舉動」或是朝鮮改變其政治人物刻板保守形象的開端。