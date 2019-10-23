金正恩下令拆除金剛山韓國設施　李雪主相隔4月再露面

朝鮮領導人金正恩10月23日在視察金剛山旅遊設施時發怒，指示拆除韓方設施。與此同時，消失近4個月的金正恩夫人李雪主露面。

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據朝中社10月23日報道，金正恩觀看了高城港、海金剛飯店、文化會館、金剛山飯店、金剛山玉流館、九龍村莊、温泉村莊、家屬賓館、高城港高爾夫球場、高城港出入事務所等。

金正恩具體了解旅遊區內的服務設施時稱，「建築物毫無體現民族性，真是亂七八糟，看起來好像災區的臨時草棚或隔離病房，從建築美學上看太落後，而且沒好好管理，極為破爛。」

金正恩批評旅遊項目負責人依賴韓方的政策很有錯誤，並指示拆除金剛山內的韓方設施，要求需以朝鮮的方式新建服務設施。他同時強調，隨時歡迎韓國同胞訪問金剛山，但重要的是，朝方認為由韓方承辦金剛山旅遊項目不可取。

金正恩提到負責政策指導金剛山旅遊服務的黨中央委員會有關機構肆意割出金剛山旅遊區的用地，疏忽對文化旅遊區的管理，給景觀造成莫大的損失，並對此予以嚴厲批評。

韓聯社報道，金剛山旅遊項目是朝鮮前領袖金正日執政時期，韓朝共同推進的經濟合作項目之一。從朝鮮各大組織機構都聽從最高領導人的安排和決策的情況來看，金剛山旅遊項目也是金正日所做出的決策之一，而金正恩公開批評金剛山旅遊項目決策問題，等於是在批評父親，實屬罕見。

值得一提的是，李雪主時隔4月再次露面。韓國《朝鮮日報》稱，李雪主在6月20至21日中國國家主席習近平夫婦訪問平壤後，停止了公開活動。2019年上半年，李雪主從金正恩1月7日至10日訪華開始，共進行了6次公開活動，突然銷聲匿迹實屬罕見。因此，有人就李雪主的隱身提出了懷孕和生育的說法。此前，李雪主在2016年也曾隱身9個月，被認為有可能是懷孕或分娩，但該說法並未最終獲得官方確認。