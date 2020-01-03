【中美貿易戰】美媒指彭博與中國往來密切　倘任總統對北京有利

美國紐約市前市長、百億富豪彭博（Michael Bloomberg）正爭取民主黨提名參加2020年11月總統大選。美國媒體報道，彭博身為商界翹楚，與中國關係千絲萬縷，若他當選，處理美中貿易戰、中國人權等議題，都會面臨質疑。

美媒引述一些分析認為，彭博從商多年，與中國關係密切，倘若他當選總統，會對北京政府有利。圖為彭博12月21日在美國費城各向支持者及義工發表講話。（AP）

《華盛頓郵報》（Washington Post）報道，彭博2018年在新加坡主持彭博創新經濟論壇（Bloomberg New Economy Forum）時，說中國國家副主席王岐山是「中國及全球最有影響力的政治人物」，然而講稿中只提到王岐山是最有影響力的人物「之一」；彭博還談到他在紐約市長任內就與時任北京市長的王岐山見過面，並稱讚王岐山協助帶領中國「走過驚人成長的時期」。

2019年9月，香港正進行大規模爭民主運動，同時人權運動者譴責中國囚禁穆斯林少數族群，彭博卻特地替中國當局說話，他在一場電視訪問中表示，中國國家主席習近平「不是獨裁者」。

會在2月滿78歲的彭博是金融新聞媒體彭博新聞社（Bloomberg News，簡稱彭博社）創辦人，財經雜誌福布斯（Forbes）2019年把他列在富豪榜上第9名，資產達555億美元。

報道指出，如果說特朗普破天荒地決定保留自己全球不動產事業所有權，已很考驗美國倫理法規及傳統的底線，畢竟這種做法惹來與外國利益影響有關的訴訟及指控，那麼若果彭博當選，美國總統與海外千絲萬縷的關係更將達到前所未見的程度，尤其是與中國。

中美關係近年因貿易糾紛、民主議題上的衝突、人權及中國試圖在全球擴張影響力的疑慮而趨於緊張，而自費數千萬美元投入民主黨初選的彭博卻與中國關係匪淺，例如在中國建立緊密金融關係，同時盛讚中國共產黨領袖。在中國這個成長迅速的市場，需要這些人的青睞才能涉足。

美國紐約市前市長彭博是金融新聞媒體彭博創辦人，財經雜誌福布斯2019年把他列在富豪榜上第9名，資產達555億美元。圖為彭博2019年12月10日在西班牙馬德里出席《聯合國氣候變化框架公約》第25次締約方會議。

彭博的核心事業是向投資人提供金融新聞，他自2015年起帶頭力推美國企業以人民幣交易，中國最大的幾家銀行對此也很歡迎。他把中國債券納入旗下企業的一項金融指數，可能把1500億美元帶入中國，並替自己的公司賺取一筆數額不明的費用。

總的來說，中國佔彭博有限合夥企業（Bloomberg L.P.）收入的1%，香港4%；整體上，彭博有限合夥企業的100億美元年收入遠超過特朗普集團（Trump Organization）。根據特朗普公布的財報紀錄，特朗普集團2018年的收入至少4.35億美元。

若彭博當選總統，可能需要立即要應對中國官員，他們跟他在身為行政總裁時期與之打交道的是同一班人。但在他的新角色下，他會捲入中美貿易戰，以及在處理中國被視違反人權，還有處理支持民主示威者的問題時，面對質疑。

避險基金管理人巴斯（Kyle Bass）表示，彭博是在眾多總統候選人中最能幹的，但他最大的弱點以及最大的軟肋是中國。

彭博拒絕《華盛頓郵報》訪問的要求，他的發言人謝克特（Jason Schechter）提供書面回覆指，彭博若擔任總統，會直言美國與中國歧異甚深之處，包括人權、民主自由及貿易；他還說彭博支持對中國實施制裁，以回應中國對維吾爾人嚴重違反人權的舉措。