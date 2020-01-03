新加坡反對黨反假新聞法　擬就「更正指示」入稟法院

新加坡反對黨民主黨（Singapore Democratic Party，SDP）1月2日表示，擬就對政府可要求社交網站在用戶貼文附加「更正指示」（Correction Directions）一事提出法律挑戰，並控告當局用「反假新聞法」礙政治辯論。這將成為法例2019年10月生效以來，第一次被入稟法院。

新加坡民主黨對於政府可要社交網站通過在帖文附上「更正指示」、要求用家修改內容一事訴諸法庭。圖為2018年6月11日新加坡魚尾獅公園。（Getty Images）

路透社12月16日報道，目前在國會並無席次的SDP近月在其網站及Facebook專頁發布一些文章及帖文，指出白領打工仔正在失去他們的職位。

新加坡人力部（MOM）引用反假新聞法，即是《防止網絡假信息與網絡操縱法》，Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act，POFMA）要求SDP在這些文章及帖文附上「更正指示」。人力部指新加坡的專業人士、經理、行政人員及技術人員（PMETs）職位數目自2015年來已在穩步增加。

民主黨雖擬就此入稟法院，亦按照法例發布「更正指示」，惟堅持文章及帖文內容真確。SDP在其網站中發聲明中表示：「我們要求部長不僅要撤回（發布）『更正指示』的要求，以及向SDP即時、不含糊地以及公開的道歉……否則，我們只好就事件尋求法院處理。」

人力部發言人表示，沒有收到SDP任何更改或取消「更正指示」的申請，並說他們若想這麼做，有法定程序可以進行。但人力部發言人在電郵聲明中仍說：「就事實而言，SDP發布特定的假消息。」

新加坡民主黨發言人艾克巴（Surayah Akbar）表示有意盡快提出正或的申請，要求取消「更正指示」的政策。

「反假新聞法」讓新加坡政府部門部長可要求網上媒體平台以及用家就發布內容進行修正，或是將政府認為是虛假、或是之於公眾利益有害的內容移除。自它生效以來至今，這條法例合計被使用過4次。